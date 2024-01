Matheus Nachtergaele revela dificuldade após retorno às novelas: "Tentando respeitar"

Em entrevista à CARAS Brasil, Matheus Nachtergaele exaltou produção de Renascer e falou de retorno ao mundo das novelas

Longe da televisão há 10 anos, Matheus Nachtergaele voltará para a telinha da TV Globo em grande estilo. O ator está no elenco do remake de Renascer, onde ele irá interpretar o comerciante baiano Norberto. Segundo o artista, acertar o tom do sotaque do personagem tem sido um desafio.

"Estou tentando respeitar o sotaque baiano e está sendo uma luta porque acabei de sair do sotaque pernambucano em O Auto da Compadecida 2. Ele carrega uma dor de amor, o que dá nuances bonitas para o personagem", contou ele em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente.

"Ele perde o grande amor da vida dele e essa dor fica de pano de fundo dessa alegria. Vou poder voltar a fazer ginástica, análise e um pouco de sexo. Vamos contar com a amizade do povo brasileiro com a novela", completa.

Ainda segundo Matheus, estar no remake de Renascer é uma grande honra, visto que o projeto faz parte de um novo momento da televisão, o qual o público tem acompanhado produtos de qualidade. "Faz 10 anos que não faço uma novela porque faço muito cinema e teatro. A TV ainda atinge em cheio o coração do Brasil", frisa.

"Renascer é a oportunidade de fazer uma novela com grande qualidade de texto e, nesse caso, uma reunião encantadora de atores. Para onde olho, tem um ator explêndido fazendo um personagem bonito", diz.

Leia também: Atriz de Renascer sofreu acidente durante filmagens de novela: 'Fui queimada'

O ator ainda destacou o compromisso da TV Globo em não apenas levar mais representatividade para a televisão, mas também em apresentar novos talentos: "Estou encantado pelo elenco jovem da novela, são atores verdadeiros, de talento genuíno".

Ator premiado e com diversos trabalhos marcantes no cinema nacional, Matheus finalizou reforçando o quanto o folhetim tem um lugar especial em seu coração. "Eu fiz só 4 novelas na vida, uma de cada horário. Estou voltando atendendo o chamado lindo do Bruno. Tem sido um momento de reencontros incríveis. Acredito que a novela continua sendo, no Brasil, o principal lugar para se adquirir cultura", afirma.