Mar do Sertão: Zé Paulino volta para a vida de Candoca com outro nome

Zé Paulino passa por mudança radical em sua vida após ser dado como morto e terá reencontro emocionante com Candoca após 10 anos separados

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 16h16

Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, o público vai acompanhar o retorno de Zé Paulino (Sergio Guizé) após ser dado como morto. O personagem vai retornar para a cidade de Canta Pedra com outro nome, rico e conhecendo tudo sobre o mundo dos negócios. Mesmo sem querer, ele vai reencontrar Candoca (Isadora Cruz) e o clima de romance vai resurgir entre eles.

Nas cenas, Zé Paulino conseguiu se recuperar após um período internado e descobre que foi dado como morto. Assim, ele decide manter o segredo de que está vivo ao ver Candoca se casando com Tertulinho (Renato Góes). Escondido, ele vai assistir ao casamento do grande amor de sua vida com o rival e decide que vai embora da cidade.

Zé Paulino contará para o seu pai, Daomé (Wilson Rabelo), que só voltará para a cidade quando puder lutar contra as injustiças. Cerca de 10 anos depois, Zé Paulino retorna, mas ele é outro homem. Agora, o rapaz responde pelo nome de José Mendes e é um homem rico, que já viajou pelo mundo e conhece tudo sobre o mundo dos negócios. Ele mandará uma representante de sua empresa, Laura (Eli Ferreira), para fazer uma oferta de copra pelas terras de Timbó (Enrique Diaz), antes de sua chegada em Canta Pedra. A ideia dele é fazer justiça com as próprias mãos contra as injustiças que o povo da região sofreu ao longo dos anos.

José Mendes só quer cuidar dos seus negócios, mas o destino vai fazê-lo reencontrar Candoca. Um dia, ele vai até o cânion e se depara com a mulher de sua vida. Neste momento, ele está muito magoado com ela, que acreditou que ele estava morto e seguiu com sua vida. Os dois vão trocar um beijo e terão a chance de conversar.