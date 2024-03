Jean Paulo Campos fala de amizade com Maísa e relembra romance de personagens em novela

Em entrevista à CARAS Brasil, Jean Paulo Campos relembra a novela Carinha de Anjo e fala de amizade com Maísa

Jean Paulo Campo (20) está de volta à TV aberta na segunda reprise de Carinha de Anjo, novela escrita por Íris Abravanel (75) e exibida pelo SBT em 2016. Intérprete de Zeca, um cantor sertanejo que vive questões da adolescência, o ator relembra em entrevista à CARAS Brasil seu último personagem em uma trama voltada para o público infantil e fala da parceria com Maisa (21).

"Foi um prazer interpretar o Zeca, o primeiro personagem que interpretei em novela na sequência do Cirilo [Carrossel]. Foi um desafio porque [ele] é cantor sertanejo em outra fase da vida, diferente do Cirilo", destaca.

O último trabalho do ator em novelas foi como o Yuri em Vai na Fé em 2023, na Globo. Sucesso de repercussão entre um público mais maduro, o artista conta que ainda é parado nas ruas por pessoas que acompanharam ou estão revendo sua atuação em Carinha de Anjo.

"A galera fala bastante, é a segunda vez que passa na TV e também está disponível na Netflix. É muito engraçado as crianças e os pais mandam mensagem ou até mesmo na rua, na época em que eu gravei a novela não eram nascidas, mesmo assim me chamam de Zeca e com certeza isso vai intensificar cada vez mais", conta.

Adolescência em Carinha de Anjo

Apesar de ser um dos trabalhos de sucesso de Campos, a novela do SBT foi responsável por desafiar o ator na música. Para viver o Zeca, ele teve que aprender a tocar vilão e a lidar com mudança da voz durante as gravações.

"A preparação do Zeca foi muito interessante porque já tinha cantado no Carrossel, já tinha feito alguns musicas, mas eu não tocava de violão então tive um intensivão em aulas para aprender a tocar no início da novela. O cantor foi interessante porque no meio da novela a minha voz começou a passar por mudanças por causa da idade, a puberdade veio chegando durante a novela e foi um desafio gigante cantar e manter a voz durante esse período", revela.

Em Carinha de Anjo, o personagem de Jean vive um romance adolescente com Juju (Maisa). Após 8 anos da exibição original da trama, ele afirma que a amizade com a atriz continua firme e relembra que era alvo de brincadeiras na escola por conta do namoro de Zeca e da vlogueira.

"O Zeca já era um pouco mais velho e estava na fase do namorinho, o pessoal na escola achava engraçado, principalmente por causa da Maisa que já era muito famosa. Nas ruas os fãs também brincavam sobre o namoro dos personagens. Continuamos amigos, mas nos encontramos pouco por causa de agenda", conclui.