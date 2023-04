Gloria Pires exibe o processo de mudança de visual para gravar a novela Terra e Paixão

Com visual diferente na novela Terra e Paixão, Gloria Pires grava todo o trabalho para a mudança do seu cabelo antes de entrar em cena

A atriz Gloria Pires (59) vai aparecer na TV com o visual diferente. Na vida real, a estrela está com os fios do cabelo grisalhos e curtos. Porém, na nova novela das 9, chamada Terra e Paixão, da Globo, ela surgirá com os cabelos longos e castanhos. Para isso, ela faz uso se uma peruca nas cenas.

Nesta segunda-feira, 24, ela decidiu mostrar os bastidores de sua mudança de visual antes das gravações e fez um vídeo para os fãs. Nas imagens, a artista surgiu no camarim da Globo rodeada de profissionais da área de caracterização, que a ajudaram a esconder seus fios naturais e colocar a peruca, além de fazer o penteado da personagem.

"Por trás de toda a magia dos personagens, tem uma equipe incrível trabalhando. Ninguém disse que ter cabelo comprido seria fácil ahaha!", disse ela.

Na história da novela Terra e Paixão, da Globo, Antônio La Selva (Tony Ramos) é um grande dono de terras em Nova Primavera e é o maior produtor rural da região. Ele é autoritário, crítico e pai de Caio (Cauã Reymond), fruto do primeiro casamento com Agatha, que morreu no parto. Hoje em dia, ele é casado com Irene (Gloria Pires), que é mãe dos seus outros dois filhos, Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Debora Ozório). Irene é uma mulher manipuladora e misteriosa.

"O Antônio aumentou a fortuna da família que começou na geração do avô, é um homem de muitas ambições, até desmedidas. Ele se preocupa com a família, prega sempre a união, mas de uma forma muito, muito controversa. É um personagem fascinante, difícil, mas, principalmente, palpável. O que mais me estimula na criação de um personagem é que quanto mais controverso ele for, por melhor ou pior que ele possa ser no seu caráter, é isso que me inspira", disse Tony.

