Gabriel Sater, da novela Pantanal, revelou como conquistou sua esposa

Gabriel Sater, que atua em Pantanal, contou que conquistou sua esposa Paula através de sua viola, e não pela beleza

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 20h00

O ator de PantanalGabriel Sater revelou em entrevista como conquistou sua esposa, a produtora Paula Cunha.

De acordo com a esposa de Gabriel, não foi amor à primeira vista. A produtora revelou que não achou o atual esposo atraente em uma foto de divulgação. Foi só após um show do violeiro que a sorte de Gabriel mudou.

“Minha sorte foi que a Paula foi a uma apresentação minha,em 2006, toda instrumental. Ela falou que eu estava feio na foto de divulgação do show, nem me deu moral. Meus produtores na época não tinham uma visão estética muito boa. Mas ela era amigas deles, que nos apresentaram. Hoje ela é minha produtora e uma profissional sensacional”, disse Grabriel rasgando elogios à esposa.

O violeiro da novela das 21h ainda garantiu que Paula não tem ciúmes dos elogios que recebe ao aparecer na produção da Rede Globo. “Ela torce para que as pessoas tenham interesse em mim. A gente sonha junto, minha carreira é nossa”, disse o artista.

Juntos há 16 anos, o casal já tem cinco cachorrinhos e ainda não tem planos de terem filhos. “Eu amo demais a minha esposa, e se for ter filhos vai ser com ela, com certeza. Ela era tão lindinha quando criança! Imagino uma menininha com a carinha dela... Mas a correria da vida tem sido grande”, revelou o filho de Almir Sater que se divide entre Rio de Janeiro e Mato Grosso para as gravações de Pantanal.