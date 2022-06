Silvero Pereira compartilha bastidores no set de 'Pantanal': ''A gente leva até você''

Silvero Pereira compartilhou uma série de cliques que fez durante as gravações de 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 16h23

Nesta quarta-feira, 8, Silvero Pereira (39) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco dos bastidores da gravação de Pantanal.

O ator publicou uma série de cliques onde ele aparece no meio da natureza, todo feliz durante um passeio no rio, mostrando o ator, Osmar Prado (74) durante uma gravação e também mostrando parte da produção da novela.

Na legenda, ele falou com carinho do momento: "A gente leva até você: AMOR. 1ª foto após nossa busca pela onça matinal. Minha cara de encantado. Em seguida registros meus do dia de SET".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que delícia de novela!", disse um. "É o que vemos na tela e também nos bastidores, vocês são só amor, por isso este sucesso", escreveu outro. "Amando ver você brilhar na TV!", falou um terceiro.

Confira os cliques que Silvero Pereira fez nos bastidores de Pantanal: