Elas Por Elas: resumo da novela de 02 a 07 de outubro

Nos próximos capítulos da novela Elas Por Elas, Adriana exige que Helena se afaste de Ísis

Capítulo 07 - Segunda-feira, 2 de outubro

Ísis fica chocada ao saber que pode ser irmã de Giovanni. Mário e Edu têm o roubado. Érica apoia Renée. Helena arma para levar Giovanni ao encontro de Cris. Lara insiste em descobrir quem era a amante de Átila. Carlinhos avisa a Ísis que a ONG está sendo processada. Edu tem uma fratura durante o assalto e se revolta contra Mário. Taís oferece ajuda financeira a Renée. Natália diz a Pedro que não se lembra do dia da morte de Bruno. Pedro marca um encontro com Carol. Lara comenta com Ísis que Adriana e Jonas eram noivos.

Capítulo 08 - Terça-feira, 3 de outubro

Lara afirma a Ísis que jamais entendeu a separação de Adriana e Jonas. Yeda ajuda Ísis com o processo da ONG. Ísis discute com Adriana por manter as histórias de sua vida em segredo. Giovanni confessa a Cris que está apaixonado por outra menina. Pedro revela a Carol os planos de Natália e pede que os dois continuem se encontrando. Lara contrata Mário para descobrir a identidade da amante de Átila. Tony, Vic e Renée prometem dar a volta por cima. Natália tem uma visão com Bruno, e Carol a ajuda. Ísis procura Jonas.

Capítulo 09 - Quarta-feira, 4 de outubro

Helena confronta Ísis. Ísis questiona Adriana sobre o rompimento de seu noivado com Jonas, e Giovanni ouve. Natália pede que Carol não a deixe sozinha em casa. Ísis afirma que ela e Giovanni precisam se afastar, e o rapaz não aceita. Cris garante a Yeda que conquistará Giovanni. Giovanni decide sair de casa, e Sérgio pede para conversar com o neto. Mário inicia as investigações sobre a amante de Átila. Taís procura por sua nécessaire na casa de Átila. Carlinhos sugere que Ísis faça um teste de DNA para saber se é irmã de Giovanni. Mário chega com Lara à antiga casa de Átila, e Taís se esconde.

Capítulo 10 - Quinta-feira, 5 de outubro

Mário encontra a nécessaire de Taís, que se desespera. Lara sofre ao descobrir o apelido pelo qual Átila chamava sua amante. Cris se une a Helena para afastar Ísis de Giovanni. Jonas conta a Giovanni sua história com Adriana e Helena. Wanda aconselha Carol a se afastar de Pedro e Natália. Cris convence Lara a aceitar a sugestão de Mário e organizar uma missa para Átila. Mário continua suas investigações, e Taís e Roberto se incomodam. Vic sofre bullying na escola, e Tony se revolta. Adriana exige que Helena se afaste de Ísis. Jonas procura Adriana.

Capítulo 11 - Sexta-feira, 6 de outubro

Jonas pede para conversar com Adriana. Roberto questiona os métodos de Mário para Lara. Apaixonado, Aramis ajuda Yeda no processo contra a ONG. Jonas revela as circunstâncias em que ficou com Helena, e confessa ainda amar Adriana. Cris manipula Giovanni. Edu e Érica agradecem Mário pelo carro que ele lhes deu de presente. Ísis arma para conseguir um fio de cabelo de Giovanni e fazer o exame de DNA. Raquel diz a Mário que a nécessaire encontrada na casa de Átila é igual à de Taís. Giovanni vê Ísis saindo de sua casa.

Capítulo 12 - Sábado, 7 de outubro

Ísis despista Giovanni. Mário repreende Edu por trair Érica. Jonas chega embriagado em casa e pede a separação de Helena. Ísis conta a Adriana que fez um exame de DNA para saber se é irmã de Giovanni. Helena instrui Cris sobre como se aproximar de Giovanni. Taís conversa com Raquel e Evilásio sobre Mário. Pedro e Carol se beijam. Natália sai de casa sozinha, e Cláudia se preocupa. Renée, Vic e Tony são despejados de casa e da padaria.