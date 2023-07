Davi Queiroz revela detalhe que chamou a sua atenção no Tobias de Amor Perfeito: 'A implicância'

Em entrevista na CARAS Digital, Davi Queiroz conta como foi o teste para entrar na novela Amor Perfeito e como é o clima nos bastidores das gravações

O ator mirim Davi Queiroz chama a atenção ao entrar em cena na novela Amor Perfeito, da Globo, como o personagem Tobias, que é o filho adotivo de Lívia (Lucy Ramos) e Albuquerque (Beto Militani). Em conversa exclusiva com a CARAS Digital, o jovem artista relembrou como foi o teste para o elenco da novela e contou bastidores do seu trabalho na TV.

Ele contou que recebeu o teste por meio de sua agência de talentos e se deu muito bem. "Foi um teste normal. Mandei um vídeo e, no mesmo dia, chamaram para ir fazer o teste presencial. No presencial, pediram para eu decorar dois textos e improvisar o texto com objetos, colocar outras palavras, em pé, sentado... No final, bateram palmas pra mim", disse ele.

Assim que soube que iria interpretar o Tobias, um detalhe do personagem chamou a atenção do ator mirim. "A implicância dele com Marcelino [Levi Asaf], mas eu entendi que era por conta de ele ser uma criança que não é muito amado pelo pai e Marcelino é sempre muito amado", disse ele, que adora gravar as cenas. "É legal ser aquele que implica, porque dá pra criar mais e desafia mais você. Geralmente, as crianças sempre são boazinhas nas novelas né? Então, fazer o diferente é sempre maravilhoso e uma oportunidade de aprender mais", declarou.

Atualmente, o personagem Tobias vive um drama na novela ao ser rejeitado pelo pai adotivo, que sonha em ter um filho biológico. Então, o ator mirim comentou sobre a trama do seu personagem. "Muito triste uma criança passar por isso né, logo do pai. Eu acho que o amor de pai e mãe vem do coração e o Albuquerque parece que não tem coração", opinou.

Os bastidores de Amor Perfeito para Davi Queiroz

Apesar do drama na frente das câmeras, os bastidores da novela são muito divertidos e Davi Queiroz se dá bem com os atores Beto Militani e Lucy Ramos, que interpretam os pais de Tobias. "Eles são maravilhosos comigo. A Lucy me ensina bastante, me dá super dicas importantes. Eu acabo gravando mais com ela do que com o Beto, mas ele é totalmente diferente do Albuquerque. O Beto é brincalhão, carinhoso e um ótimo ator também. Adoro muito os dois", disse ele, que adora brincar com os outros atores mirins. "O elenco é bem legal, divertido e alegre. Adoro brincar no camarim e ir na praça de alimentação, porque lá é o point de encontro com os outros amigos de outras novelas", contou.

Além disso, Davi Queiroz contou à CARAS como é a sua rotina em um dia de trabalho. "Vou pra aula normal, depois vou pra casa, almoço e espero o carro vir buscar. Chegando no estúdio, vou direto para o camarim, me arrumo, ensaiamos, gravamos e, depois, partiu praça de alimentação!", brincou ele, que adora se ver na TV. "Às vezes ainda estamos lá no estúdio quando a novela vai ao ar e aí nem sempre dá pra ver na hora, mas vejo no Globoplay. Quando eu olho as minhas cenas, fico analisando se está boa ou se eu poderia ter feito melhor. Quando eu acho que fiz algo que não ficou legal, fico chateado, mas fico atento pra próxima vez", afirmou.

Ele está na carreira artística desde que é muito pequeno, sendo que começou no teatro aos 3 anos de vida. Desse modo, ele sonha em crescer no mundo da atuação. "Sempre fui encantado pela arte, desenhar, pintar e atuar, mas tudo começou no teatro muito cedo. Eu recomendo que façam teatro. Quando eu crescer, eu acho que vou ser ator mesmo, ou algo que tenha relação com a arte. Se não der, acho que vou fazer alguma coisa ligada aos esportes", contou ele, que tem um sonho: "Ter uma casa com campo de futebol".

