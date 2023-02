Camila Queiroz aparece caracterizada enquanto grava nova novela no RJ

Camila Queiroz faz parte do elenco de 'Amor Perfeito', trama que substituirá 'Mar do Sertão' a partir de março na Globo

Os atores Camila Queiroz (29), Carmo Dalla Vecchia (51) e Mariana Ximenes (41) gravaram cenas de Amor Perfeito, nova novela das seis da Globo, nesta quarta-feira, 1, no Centro do Rio. A trama substituirá Mar do Sertão e está prevista para estrear em março.

Caracterizados com cabelos e trajes dos anos 50, eles gravaram no centro do Rio de Janeiro.

A novela mostrará a vida do patriarca da família Rubião, Leonel (Paulo Gorgulho), um homem soturno, reservado e impiedoso, que após a morte da mulher que amou, se casa com Gilda (Mariana Ximenes), uma mulher ambiciosa e dissimulada. Já Camila Queiroz interpretará Marê, a única filha de Leonel, que esconde a rivalidade com a esposa.

Carmo Dalla Vecchia, por sua vez, fará o papel do padre João, um membro importante da irmandade franciscana, que é um dos núcleos centrais da história. A trama será inspirada em Marcelino Pão e Vinho, filme de 1955, e vai mostrar a trajetória de um menino criado no mosteiro em busca da mãe.

Na novela a personagem da Camila irá se apaixonar por um estudante de medicina, interpretado por Diogo Almeida.

No mês passado, Camila Queiroz publicou uma foto do roteiro do primeiro capítulo, assim como a foto da personagem: "Começando mais uma história… e essa é daquelas inspiradoras! Encontro vocês em Amor Perfeito", escreveu na legenda da postagem.

O maridão Klebber Toledo, que apresentou o programa da Netflix, Casamento às Cegas, com a parceira, escreveu nos comentários: "Que orgulho, você merece muito amor".

Queiroz deixou a Globo durante a segunda temporada de Verdades Secretas, quando ainda fazia o papel de Angel. Sua saída foi lotada de boatos de má relação entre ela e a emissora, mas os rumores foram negados e ela foi recontratada para a nova novela.

Foto: Victor Chapetta / Agnews