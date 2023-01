Autora de "Vai na Fé" conta como foi o teste de Azzy e Mc Cabelinho

Músicos Azzy e Mc Cabelinho integrarão elenco da nova novela das 19h da Globo

A nova novela das 19h da Globo terá algumas revelações no elenco. Dois cantores do mundo do rap e funk farão parte de "Vai na Fé" de Rosane Svartman: Azzy e Mc Cabelinho.

A autora da novela falou sobre o processo de seleção dos dois talentos."Quem apresentou a Azi e o Cabelinho para os papéis do Hugo e da Ivi foi a produtora de elenco. Quando eu vejo um teste de elenco, e eles fizeram teste, eu não quero ver o ator ou o cantor atuando bem. Eu vejo o personagem.

"E tanto a Azi quanto o Mc cabelinho foram excelentes nos testes sabe, então quando chegaram os testes eu pensei, nossa, perfeito", festejou.

Questionada se os dois iriam cantar na novela, a autora afirmou que felizmente um deles irá. "A Azzy com certeza, porque ela é da banda do Luiz Lorenzo [José Loreto]. O personagem do Cabelinho não canta", afirmou.

Vale lembrar que Mc Cabelinho e Bella Campos, também personagem na trama, estão namorando e em clima de total romance nas redes sociais.

Confira as postanges feitas por Azzy e Mc Cabelinho:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A Z Z Y (@azzyoriginxl)