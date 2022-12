MC Cabelinho encanta internet com declaração para Bella Campos

Casal apareceu em momento fofinho de Cabelinho dando comida na boca de Bella durante reunião de amigos para jogo do Brasil

Nesta sexta-feira, 2, o casal MC Cabelinho (26) e Bella Campos (26) decidiu deixar os solteiros bem tristes. Isso porque os pombinhos apareceram em um clique super fofo, onde o funkeiro estava dando comida na boca da amada.

“Fé! Muito feliz ao seu lado, sem neurose”, se derreteu Cabelinho na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, o casal aparece curtindo o jogo entre Brasil e Camarões pela Copa do Mundo no Catar, junto de amigos.

Além disso, eles ainda registraram o momento fofo de Cabelinho dando salgadinhos na boca de Bella através dos stories do Instagram. A cena em questão foi flagrada por uma amiga do casal, que aproveitou para tirar fotos do momento romântico.

MC Cabelinho dando comida na boca de Bella Campos - Créditos: Reprodução / Instagram

Bella Campos revela como conheceu MC Cabelinho

Bella Campos e MC Cabelinho estão em um relacionamento sério! A atriz confirmou que os dois estão namorando. Em entrevista ao portal Gshow, ela falou pela primeira vez sobre a relação com o funkeiro, e ainda deu detalhes sobre como os dois se conheceram. No bate-papo, a artista contou que os dois se conheceram nos bastidores da nova novela Vai na Fé. "Sim, estamos namorando! A gente se conheceu na preparação da novela, 'Vai na Fé'. Acho que ainda está muito cedo para falar mais sobre isso. A gente contracena juntos, já até gravamos uma cena juntos e foi bem legal. Ele é um artista incrível e está sendo bem legal", explicou.

Em seguida, Bella ainda falou sobre a exposição da sua vida pessoal. "Não se expor tanto é uma forma de autocuidado porque a partir do momento em que as pessoas ouvem sobre sua vida com frequência, elas vão achando que elas sabem sobre você ao ponto de acharem que podem dar opinião ou que tem propriedade para afirmar ou desafirmar algo", refletiu a artista.