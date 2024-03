Ator de Cheias de Charme vive aposentado há 12 anos longe da TV

Ator vive longe da TV desde seu último trabalho em Cheias de Charme; saiba por onde ele anda

Edney Giovenazzi, que estrelou Cheias de Charme como Seu Messias, volta ao ar na televisão como o personagem com a reprise da trama na Globo. Aposentado, ele vive longe da TV há 12 anos, desde seu último trabalho com a novela. Saiba por onde anda o ator.

Desde que estrelou Cheias de Charme, Edney Giovenazzi abandonou a atuação na televisão. O ator passou a se dedicar ao teatro e encerrou a carreira artística em 2014, com a peça O Canto do Cisne, de Anton Tchekhov.

Em outubro de 2013, o artista participou do Programa do Jô, na Globo, e comentou sua trajetória. Na época, ele se preparava para estrear sua última peça: "Só penso no presente. E faço cada peça como se fosse a última". "Tenho tanta paixão pelo teatro, que só sou feliz quando estou trabalhando no teatro", declarou na entrevista.

Edney Giovenazzi também refletiu sobre o início de sua vida profissional, quando equilibrava a atuação com a profissão de dentista depois de formado. "Eu exerci junto com o teatro, porque eu escolhi ser dentista, não foi uma imposição", declarou o ator de Cheias de Charme, que comemorava mais de 60 anos de carreira durante a entrevista.

Posteriormente, Edney Giovenazzi se declarou aposentado e deixou de trabalhar como ator. Discreto com a vida pessoal, ele surgiu em um clique com Julia Lemmertz em 2016, amiga de longa data do intérprete de Seu Messias em Cheias de Charme.

"O tio estava comigo nos momentos em que eu precisava de uma ajuda: quando minha mãe morreu, na época em que fui estudar fora, ao alugar meu primeiro apartamento", declarou a atriz sobre o colega durante entrevista ao programa Atos, da TV Brasil, em 2019.