A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 02 a 06 de outubro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Julieta tranquiliza Hélio, que está passando por um momento complicado

Capítulo 106, segunda-feira, 02 de outubro

Em casa, após o campeonato, Mariana revela a Julieta que a viu conversando com Romeu; Julieta reforça afirmando que Romeu é diferente do resto da família Monteiro e que não vai parar de falar com o amigo. Clara tenta acalmar a situação entre Julieta e Mariana. Mariana coloca Julieta de castigo. Nando abre o jogo com Rosalina e se declara à amada; Rosalina diz que gosta de Nando apenas como amigo. Téo diz para Enzo que Nando ganhou o campeonato com a ajuda dos treinos do padrasto e acredita que Enzo torça para o Lado Torre. Daniel lê uma crítica sobre o restaurante e sobre a comida do local; Daniel descobre que a mulher misteriosa é Domitila [Rayssa Zago], a maior crítica gastronômica do país, e fica preocupado com a reputação do estabelecimento.

Mariana diz para Clara que não gosta que ela se intrometa na educação da Julieta e declara que a única forma de ter autonomia é mudando de casa. Após Amanda conversar com Téo para pedir desculpa ao Enzo, o garoto se redime com o padrasto. Mariana conta para Julieta que elas vão se mudar; Julieta acha que a mãe tomou atitude por conta da aproximação dela com Romeu, mas Mariana nega que seja por conta do garoto. Dimitri fala das aventuras no Mundo da Imaginação para Leandro, que não lembra sobre o fato, apenas que o desenho de Flávia Monteiro, que Dimitri carrega, é um mapa metamórfico. Romeu e Nando pedem a Leandro para continuar a treinar no CEC. Julieta conta a Daniel que não quer morar com a mãe e que elas podem brigar todos os dias. Julieta diz a Clara que não consegue viver sem ela.

Capítulo 107, terça-feira, 03 de outubro

Mariana reclama para Daniel que o aluguel de casas pelo aplicativo está caro e Daniel convida a ex-esposa para morar com ele. Daniel fala que quer participar mais da criação da filha e que Mariana não vai precisar pagar aluguel. Leandro libera os netos para continuar no CEC e avisa à família. Amanda comenta que tem muito serviço e Nath elogia a mulher magnífica que ela é, que cuida dos filhos, da casa e do trabalho com muito amor. Ellen diz a Telma que não tem mais medo do Bicho-papão. Glaucia pede para Nando contar tudo o que acontecer no CEC, principalmente sobre o Hélio. Romeu entra no Lado Vila e Karen o persegue, mas Romeu percebe. Romeu comenta com Karen que sabe que ela é espiã de Vera e pede para ela parar. Vitor chama Pórcia para sair e ela aceita.

Leandro quer saber de Enzo se a situação do CEC é crítica, Enzo se nega a responder e diz que não falaria a situação da Monter Holding ao Hélio. Julieta pergunta para Clara sobre os boatos da crise financeira do CEC e a avó diz que Hélio não fala sobre o assunto. Téo e Sofia esbarram com Karen no Lado Vila e relembram da nova regra com direito a pagar uma prenda. Daniel vê Domitila na rua e faz uma proposta. Clara abre uma carta romântica que chegou em sua casa, ela repara que é uma carta que contém a mesma escrita, no mesmo papel, de uma pessoa misteriosa que a escrevia no passado. Lado Torre e Lado Vila se reúnem e negociam o castigo de Karen.

Capítulo 108, quarta-feira, 04 de outubro

Como prenda, Karen limpa a chuteira do Lado Vila e diz aos rivais que quando eles vacilarem, ela estará pronta para vingança. Hélio recebe da subprefeitura uma notificação de fiscalização nas contas do CEC, feito por uma denúncia anônima. Enzo fica perplexo e Hélio comenta com Enzo que vai ter que mostrar as contas como de fato estão. Hélio pergunta se Enzo comentou com Leandro. Aproveitando o sucesso do karaokê no Monter Mercado, Vitor pede novos benefícios à Vera; a chefe alega que ele tem pouco tempo no emprego e que precisa ganhar mais confiança. Vitor manda Glaucia convencer Vera de dar um aumento, ele ameaça Glaucia com a história do hacker. Karen limpa as chuteiras, mas faz um grande nó entre todas elas. Hélio fica zangado com as crianças, ele diz que não aguenta mais as discussões entre os alunos. Muke, Chilique e Fê Dengosa vão até o Armazém para furtar comida, Amanda faz acordo: se as crianças ajudarem no Armazém, ela doa comida a eles.

Dimitri, Ellen, Ian e Nath perseguem Trapaça, que entra em uma casa. Fausto pede a Bernardo que o Instituto Casa de Castanheiras produza uma peça. Glaucia revela a Fred que fez a denúncia anônima ao CEC e que deseja pegar o lugar de Hélio. As crianças do Lado Vila comentam no intervalo que o treino do CEC foi muito difícil e que Hélio passou do ponto nas broncas. Julieta conversa com Hélio, que comenta que o dia não está fácil; Julieta diz que ele pegou pesado demais. Alex chama Lívia para ir ao cinema, ela aceita. Patrick tenta aprender skate para conquistar Julieta e Daniel ajuda o garoto. Muke, Chilique e Fê Dengosa ganham comida e aprendem que podem ganhar as coisas de forma honesta.

Capítulo 109, quinta-feira, 05 de outubro

Trapaça sai da residência que estava e Dimitri, Ellen, Ian e Nath chamam a dona da casa. A mulher diz que a Trapaça chama Isabel e que ela é mãe da garota. Fausto se intromete no encontro de Pórcia e Vitor e janta com eles no Armazém; Bassânio acha que a amada está namorando Vitor. Após Glaucia e Fred insistirem, Nando revela que Hélio estava bravo no treino, a sós, o casal comemora. No cinema, Lívia fica com medo de alguém vê-la com Alex e achar que é um encontro romântico. Mauro e Telma, sem querer, vão na mesma sessão do cinema que os filhos. Dimitri, Ellen, Ian e Nath decidem desmascarar Trapaça.

No esconderijo, Trapaça fica brava com Muke, Chilique e Fê Dengosa por comerem a comida do Armazém. Hélio comenta sobre a fiscalização no CEC e admite sobre situação crítica à Clara; Julieta escuta tudo atrás da porta. Mauro e Telma se beijam no cinema. Fora da sessão, Lívia e Alex ficam cara a cara com Telma e Mauro. Romeu e Julieta pensam um jeito de ajudar o CEC. Julieta tranquiliza Hélio que está passando por um momento complicado. No dia seguinte, Alex e Lívia comentam sobre a possibilidade de virarem irmãos, já que Mauro e Telma estão juntos. Julieta fala com os amigos do Lado Vila sobre a situação do CEC e pede união para arrecadar fundos à instituição. Romeu faz o mesmo com Lado Torre e eles topam.

Capítulo 110, sexta-feira, 06 de outubro

Dimitri, Ellen, Ian e Nath encontram Pedalzera e pedem para eles não obedecerem a Trapaça, revelando que ela se chama Isabel e tem uma casa; Trapaça pede aos amigos confiarem nela. As crianças do Lado Vila e Torre preparam campanha e colam cartazes na rua, elas vendem roupas, artesanatos e livros para arrecadar dinheiro para ajudar o CEC. No esconderijo, Muke, Chilique e Fê Dengosa questionam o motivo de Trapaça nunca dormir com eles no local. Fausto vai até a Monter Holding e conta tudo a Leandro sobre a mobilização das crianças. Dimitri, Ellen, Ian e Nath gravam Trapaça saindo de casa e a perseguem, quando ficam de cara com a menina, eles descobrem que na verdade se trata de outra pessoa; a garota alega ser Isabel. Hélio fica nervoso ao ver cartazes na rua mencionando ajuda ao CEC e rasga todos que vê pela frente.

Domitila volta ao restaurante do Armazém. Leandro acredita que Hélio solicitou que crianças fizessem a campanha e acha inadmissível. Hélio comenta sobre a campanha com Telma e que deseja saber quem está por trás da ação. Lado Vila e Lado Torre contam o total do valor arrecadado. Muke, Fê Dengosa, Chilique tentam procurar alguma pista no esconderijo que comprovem algo contra Trapaça. Fê Dengosa encontra uma carteirinha de Trapaça e fica em silêncio. Leandro invade o CEC e chama Hélio de covarde e que ele está usando crianças para trabalhar para ele. Hélio comenta com Leandro que não era para ninguém ficar sabendo sobre a situação do CEC e que ele não queria envolver ninguém. Alex, Romeu, Téo e Julieta aparecem na conversa de Leandro e Hélio e entregam dinheiro para o treinador.