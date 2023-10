Você sabia? Integrantes do RBD já namoraram de verdade antes da fama

Antes mesmo de construir carreira internacional, cantores do grupo RBD viveram romance nos bastidores

Um dos maiores fenômenos da América Latina, o grupo RBD conta com milhares de fãs espalhados pelo mundo inteiro. No entanto, poucos sabem que alguns integrantes da banda tiveram um passado juntos antes de conquistarem fama internacional.

Pouco antes de se tornarem artistas reconhecidos, Dulce María e Alfonso Herrera viveram um romance na vida real. O caso entre eles surgiu em 2002, durante as gravações da novela Clase 406, uma produção que contava a história de um grupo de jovens. O namoro entre eles durou até 2005.

E eles não foram os únicos que viveram um relacionamento antes da banda. Anahí e ChristopherUckermann também ficaram juntos e namoraram por oito meses. O romance aconteceu no ano de 2004, mas eles continuaram a amizade.

Entre 2005 e 2007, Anahí e Alfonso também foram alvos constantes de boatos envolvendo a intimidade. Por conta dos personagens que eles interpretavam na novela Rebelde, muitas pessoas especulavam que eles viviam um namoro secreto, mas nada chegou a ser confirmado por eles.

Vale destacar que nesta quarta-feira, 4, é celebrado em vários lugares do mundo o Dia Mundial do RBD. Nas redes sociais, muitos admiradores do grupo fazem questão de publicar homenagens e dizer o quanto eles marcaram uma época.

POR QUE É COMEMORADO O DIA MUNDIAL DO RBD?

A data foi escolhida pelos fãs do RBD porque se trata do mesmo dia em que há 19 anos era lançada a novela Rebelde, na Televisa. No Brasil, a produção só veio a ser exibida a partir do dia 15 de agosto de 2005.

Em tempo, os fãs brasileiros de RBD estão se preparando para receber o grupo no Brasil. Em novembro deste ano, os mexicanos irão desembarcar nas terras tupiniquins para fazer oito apresentações entre Rio de Janeiro e São Paulo.