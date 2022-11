Viúva e filho de Gal Costa vão juntos à missa de sétimo dia da morte da cantora

Viúva e filho de Gal Costa são fotografados na saída da igreja em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 10h44

A empresária Wilma Petrillo e o jovem Gabriel, de 17 anos, viúva e filho da cantora Gal Costa, foram fotografados na saída da missa de sétimo dia da morte da artista. A celebração religiosa aconteceu na noite de quarta-feira, 16, em uma igreja de São Paulo.

Gal Costa faleceu aos 77 anos no dia 9 de novembro em sua casa, em São Paulo. A causa da morte não foi revelada pela família. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa e o enterro foi reservado apenas para a família.

A cantora adotou Gabriel Costa, de 17 anos, em 2007. Na época, o jovem tinha apenas 2 anos de vida e vivia em um abrigo no Rio de Janeiro. Neste ano, ela comemorou o aniversário de 17 anos do filho com uma homenagem especial nas redes sociais. Ela relembrou várias fotos do crescimento do rapaz.

Em entrevista para Jô Soares há alguns anos, Gal Costa falou sobre a importância do filho em sua vida. “Criança é a melhor coisa do mundo. Ele mudou minha rotina, minha vida. Hoje sou uma pessoa mais feliz”, declarou.