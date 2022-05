Veja os grandes vencedores do Billboard Music Awards 2022

Doja Cat, Drake, Olivia Rodrigo e Megan Thee Stalion estão entre os grandes premiados da noite do Billboard Music Awards 2022

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 22h20

Na noite deste domingo, 15, está acontecendo em Las Vegas, nos EUA, o Billboard Music Awards, premiação que celebra os talentos do ano.

Os maiores indicados da noite são The Weekend (32) com 17 indicações, Doja Cat (26), com 14, mas muitos outros artistas como Dua Lipa (26), Ed Sheeran (31), Adele (34), Justin Bieber (28), Olivia Rodrigo (19), Taylor Swift (32) e BTS estão na lista e podem ser premiados.

O evento ainda é comandado por Diddy (52), além de contar com outros 55 apresentadores, entre eles, Anitta (29).

Confira a seguir a lista de vencedores do Billboard Music Awards 2022:

Melhor Artista:

Doja Cat

Drake (vencedor)

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

The Weeknd

Artista revelação:

Givēon

Masked Wolf

Olivia Rodrigo (vencedor)

Pooh Shiesty

The Kid LAROI

Melhor Artista Masculino:

Drake (vencedor)

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd

Melhor Duo ou Grupo:

BTS (Vencedor)

Glass Animals

Imagine Dragons

Migos

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

Melhor Artista nos Streamings:

Doja Cat

Drake

Lil Nas X

Olivia Rodrigo (vencedor)

The Weeknd

Melhor Artista em Vendas:

Adele

BTS (vencedor)

Dua Lipa

Ed Sheeran

Walker Hayes

Melhor Artista nas Rádios:

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo (vencedor)

The Weeknd

Melhor Álbum:

Adele — 30

Doja Cat — Planet Her

Drake — Certified Lover Boy

Morgan Wallen — Dangerous: The Double Album

Olivia Rodrigo — SOUR (vencedor)

Melhor artista de R&B:

Doja Cat (vencedor)

Giveon

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

Summer Walker

The Weeknd

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por billboard (@billboard)

Melhor rapper feminina:

Cardi B

Latto

Megan Thee Stallion (vencedor)