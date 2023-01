Valesca Popozuda se prepara para o Carnaval e acena para novo gênero musical: 'Me desafiar'

Funkeira, Valesca Popozuda também celebra o lançamento de Popo Girando, sua música de trabalho para o mês

Considerada um dos maiores nomes femininos do funk, a cantora Valesca Reis Santos, mais conhecida como Valesca Popozuda (44), promete que 2023 será "o ano das parcerias". Após lançar um pagofunk neste mês de janeiro, a artista já começa os preparativos para o Carnaval e revela a vontade de se aventurar em um novo ritmo musical.

"Já havia feito um pagode romântico a muito tempo, em Então Ama/Mama, mas eu amo a Bahia, amo a energia do pagode baiano e queria muito fazer algo assim como Popo Girando", disse ela sobre a canção em parceria com a banda de pagode baiano, Psirico, que esperava há três anos para gravar. "Sabia que seria incrível porque eu me identifico muito."

Agora, o foco da artista é trabalhar suas duas canções de lançamento neste ano, Popo Girando e Proibidona, e preparar os shows para o Carnaval. Ela costuma fazer o Carnavalesca, projeto de apresentações em parceria com o Bloco Amigos da Onça, e neste ano não será diferente. O trabalho chega a sua terceira edição em 2023.

"A primeira edição [contou] com Os Hawaianos e Mc Marcinho, a segunda edição foi com participações da Rebecca e Pocah. E vamos com tudo para a terceira", acrescenta a dona dos sucessos Beijinho no Ombro, Agora Eu Sou Solteira e Eu Sou a Diva Que Você Quer Copiar fazendo suspense sobre sua próxima parceria. Além disso, Valesca diz que tem vontade de fazer músicas em outros estilos.

"Eu gosto do Trap, eu tenho muita vontade de gravar com Poesia Acústica, tenho vontade de me desafiar, e seria um grande desafio". A ex-integrante do grupo de funk Gaiola das Popozudas ainda revela, em entrevista à CARAS Digital, que tem o desejo de arriscar seus talentos como apresentadora de algum programa. "Sempre tive essa vontade."

A seguir Valesca explica um pouco mais sobre seu último lançamento, da escolha de se posicionar politicamente nas redes sociais e também últimas apresentações, que envolve a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito. Leia trechos editados da conversa:

Você lançou um pagofunk na sexta-feira, dia 13 de janeiro! De onde surgiu a ideia de fazer essa mistura de ritmos para a música?

Eu ja havia feito um pagode romântico a muito tempo (Então Ama/Mama) mas eu amo a Bahia, amo a energia do pagode baiano e queria muito fazer algo assim. Recebi a música tem cerca de 3 anos já e eu só esperava o momento certo para gravar. Quando eu ouvi a música eu pensei "Marcio Vitor" e ele aceitou na hora, sabia que seria incrível porque eu me identifico muito.

No ano passado, você foi uma voz ativa durante as eleições presidenciais. Qual a importância de trazer o posicionamento para o público?

Como artista entendo que também tenho um papel importante que acaba influenciando meu público em diversas questões, até mesmo na política. Faço questão de expor minhas opiniões, de criar um canal de troca.

Como foi a experiência de cantar na posse de Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente?

Foi uma emoção incrível, eu estava representando meu povo, representando as mulheres e as comunidades. Comecei 2023 com o pé direito!

O que podemos esperar de novidades para o ano de 2023? Quais suas principais metas?

A meta principal é trabalhar muito, lançamos Popo Girando, Proibidona logo em seguida, recebi convite da Gloria Groove e Anitta e começamos bem 2023, também amaria apresentar um programa, sempre tive essa vontade, muita música e não vou parar com os feats, 2023 é o ano das parcerias.