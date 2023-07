Vai voltar? Banda Cine reacende boatos de retorno após post nas redes sociais

Após NX Zero, Banda Cine deixa fãs cheios de expectativa com volta do grupo após publicar teaser enigmático na web

Os fãs ficaram animados com uma publicação do grupo Cine, que fez sucesso entre os jovens há mais de 10 anos. Após encerrar as atividades em 2016, a banda reaqueceu os rumores de retorno!

No Instagram, o grupo formado em 2007 com DH Silveira, Pedro Caropreso, Danilo Valbusa, Bruno Prado e David Casali, apagou os posts do perfil e compartilhou um teaser enigmático ao som de um dos sucessos, Garota Radical.

Cine também tem sucessos como As Cores, Vem Aqui, Praia e Sol, Dance e Não se Canse. Foram eleitos Banda Revelação do Ano no Prêmio Multishow em 2009, e lançaram três álbuns: Flashback! (2009); Boombox Arcade (2011); Verano (2013).

Nos comentários, os seguidores se animaram com a possível volta. "Pelo amor de Deus, não fiquem fazendo enigma. As fãs estão velhas, não podemos passar por isso", "Gente só os fãs antigos dominando os comentários, a gente esperou muito por isso", "Voltando aqui pra ver se não era um sonho meu", disseram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CINE (@bandacine)

Di Ferrero reflete sobre último show da turnê do NX Zero

Recentemente, o cantor e compositor Di Ferrero usou suas redes sociais para falar sobre a emoção da última turnê de shows do NX Zero. Durante uma visita técnica no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, que recebe os dois últimos shows da turnê Cedo ou Tarde da banda, o cantor falou sobre o momento de cantar para mais de 40 mil pessoas por noite.

"Bom, estamos aqui, para uma visita, no Allianz. Uma visita no manto sagrado", brincou Di, por conta de ser palmeirense, se referindo ao gramado no qual o Palmeiras joga. "Por que? Porque a gente vai meter o louco e vai fazer um show aqui, em São Paulo... vou fazer um gol", ironizou o cantor, mostrando o campo.