Treta entre Ferrugem e Ludmilla escancara preconceito de homens do pagode

Sucesso no pagode e funk, Ludmilla tem provocado criticas de homens amantes do pagode e grandes nomes do gênero

Uma das principais artistas brasileiras do momento, Ludmilla segue dando o que falar após sue sucesso com o projeto Numanice. Depois de bater recordes de público e ouvintes nas plataformas digitais, a artista tem provocado a ira de outros grandes nomes do pagode como por exemplo, Ferrugem.

Nesta segunda-feira, 18, o artista se tornou destaque nas redes sociais após viralizar um vídeo o qual aparece criticando uma música de Ludmilla. O cantor aponta que as letras ousadas e o estilo de vida da funkeira não cabem para uma artista do pagode. “Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô! Devagar!”, disse.

Essa não é a primeira vez que uma estrela do gênero faz críticas à Ludmilla. Dentro do BBB 24, Rodriguinho também alfinetou a cantora logo após ela realizar um show dentro do reality. Para ele, a carioca não sabe canta pagode e também tem letras muito sexualizadas.

Leia também: BBB 24: Equipe de Rodriguinho se posiciona após 'treta' com mãe de Ludmilla

Coincidência ou não, os dois cantores citados já fizeram parcerias com Ludmilla. Por sua vez, Ferrugem chegou a lançar duas músicas com a funkeira, que anos depois conquistou o mercado musical com um projeto despretensioso que acabou ganhando um Grammy Latino.

Reconhecida internacionalmente por seu trabalho, Ludmilla tem quebrado barreiras e escancarado o quanto o machismo é um dos principais fatores que impedem as mulheres de conseguirem espaço dentro do pagode. Enquanto isso, homens seguem se apoiando e, até mesmo, cantando livremente seus versos sexualizados.

Vale lembrar que Lumilla é apenas um nome dentro de uma lista com diversas mulheres que seguem lutando por espaço dentro do gênero. Entre elas estão Karinah, Gica, Malu, Jecy e Marvvila, que se destacam mostrando que, apesar do talento, existem barreiras que seguem sendo fortalecidas por uma sociedade machista e cheia de preconceitos.