Tierry abre álbum de fotos de viagem na Europa

Tierry acaba de voltar de sua turnê na Europa, mostra fotos das viagens inesquecíveis em pontos turísticos e anuncia parceria com Luan Santana

O cantor Tierry (33) está feliz com a atual fase de sua carreira. Ele acaba de voltar de uma viagem inesquecível pela Europa para realizar a sua primeira turnê internacional e mostrou as fotos para os seus fãs.

O artista passou por Paris, na França, e fez fotos na Torre Eiffel. Além disso, ele também visitou pontos turísticos em Bruxelas, Genebra e Dublin. Veja as fotos abaixo!

Já em solo brasileiro, Tierry tem novidade para os fãs. Ele lança nesta quinta-feira, 30, a canção Quando Seu Namorado For Eu, que é uma parceria com o cantor Luan Santana (32). Esta é a única faixa que vai ser lançada do projeto Rolê de Milhões. O clipe será lançado na sexta-feira, 31, às 12h.

“Estou muito feliz com a liberação desta participação com o Luan. Encerramos o lançamento deste projeto com chave de ouro. E tenho certeza de que será mais um hit do Rolê. A música é dançante e promete ganhar coreografias por parte de nossos fãs, as luanetes e as tierritas”, contou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tierry (@tierry)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tierry (@tierry)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tierry (@tierry)

Tierry comemora o aniversário do filho

Em janeiro deste ano, Tierry fez uma viagem especial com o filho, Adriel de 9 anos, para celebrar o aniversário do garoto. Os dois foram se divertir em um parque de diversões em Santa Catarina e o papai coruja registrou o momento nas redes sociais.

"Leal. Fofo. Puro. Lindo. Justo. Amigo. Genial. Do bem. Estiloso. Discreto. Amoroso. Brilhante. Resiliente. Talentoso. Charmoso. Inteligente. Carismático. Desenrolado. Coração bondoso. Filho você é tudo de bom! Te amo demais, Adriel. Feliz aniversário, minha vida, meu milagre!", celebrou Tierry em um vídeo publicado em suas redes sociais.