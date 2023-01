Tierry celebra o aniversário do herdeiro de um jeito especial: “Meu Milagre!”

O cantor Tierry fez questão de comemorar a data especial ao lado de Adriel, após o filho passar quatro meses internado em 2017

No último sábado, 28, Tierry (33) resolveu comemorar o aniversário de 9 anos do filho, Adriel, fruto de seu relacionamento com Lorena Allveis, de uma forma especial.

O cantor sertanejo fez uma surpresa para o garoto e o presenteou com um dia de passeio no parque Beto Carrero World, na cidade da Penha, em Santa Catarina.

Vale ressaltar, que essa foi a primeira viagem que pai e filho fazem juntos desde 2017, já que na época, Adriel precisou ficar quatro meses internado, após sofrer cinco paradas cardíacas e ser desenganado pelos médicos.

"Leal. Fofo. Puro. Lindo. Justo. Amigo. Genial. Do bem. Estiloso. Discreto. Amoroso. Brilhante. Resiliente. Talentoso. Charmoso. Inteligente. Carismático. Desenrolado. Coração bondoso. Filho você é tudo de bom! Te amo demais, Adriel. Feliz aniversário, minha vida, meu milagre!", celebrou Tierry em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Nos comentários da publicação, os fãs celebraram a vida do garotinho: "Me emocionei. Deus abençoe essa lindeza", disse a cantora Simony. "Como ele ta lindão! Amigo um presentão", elogiou outro. " parece demais com você", afirmou um terceiro.

Vida amorosa

Ainda nas últimas semanas, o cantor Tierry deu o que falar entre os internautas ao se fazer de desentendido quando questionado sobre se teria vivido um affair com a professora da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo, a bailarina Carla Bruno (33), durante sua participação no Encontro.

"Até hoje isso dá repercussão, tivemos uma relação bem bacana, que passou um pouco mais de amizade, mas no Dança foi extremamente profissional", disse ele.