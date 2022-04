Taylor Swift e Drake posam juntos em selfie e internet vai a loucura!

Drake postou uma selfie ao lado de Taylor Swift e muitos fãs já começaram a teorizar que um feat vem por aí

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 16h27

Nesta terça-feira, 19, Drake (35) postou um clique ao lado de Taylor Swift (32) e agitou a internet!

O rapper postou em seu Instagram vários cliques seus e do seu filho Adonis (4). No último clique da postagem, Drake apareceu abraçado com a dona do álbum Red.

Na legenda, o dono do hit Hotline Bling escreveu: "Eles são muito fracos para entender o significado de trabalho duro". A rapper Nicki Minaj (39) comentou na publicação elogiando o amigo: "Rei de tudo", escreveu Nicki.

Os fãs do rapper ficaram curiosos com a foto. "Aquela é a Taylor Swift ? ", perguntou um seguidor. E outra fã comentou: "Então Taylor Swift está com ele" e depois disso, colocou uma hashtag com o número 89.

Alguns fãs de Taylor Swift, acreditam que Drake estará no próximo álbum da cantora que será regravado, o 1989. "1989 Taylor's Version está vindo ?", questionou uma fã. E outra admiradora dos dois artistas escreveu: "Eu apoio uma collab".

