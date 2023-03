Tarólogo revela que cantora deverá reatar casamento após divórcio: 'Terminam juntos'

Segundo as previsões do tarólogo, o casal não vai passar muito tempo separado

Shakira (46) deu o que falar com o fim do seu casamento com Gerard Piqué (36), após ser traída pelo jogador de futebol. Com traição exposta e música cheia de indiretas, a musa caprichou na vingança após o divórcio. Mas, segundo as previsões do tarólogo Val Couto, o casal não vai passar muito mais tempo separado. Em entrevista à CARAS Brasil, Val Couto fez suas previsões para o ano da celebridade e incluiu muitas revelações na vida amorosa da cantora. Depois do fim conturbado com o ex-marido, Shakira está apenas passando por uma fase e deve reatar relação, segundo o vidente.

"As cartas me mostram que o que a Shakira está passando é uma fase. Eu vou dizer algo aqui que as pessoas vão falar: 'Ele é louco!', mas a Shakira volta para o marido", revelou o tarólogo . Segundo Val Couto, o casal deve voltar ainda esse ano. "Ele vai fazer ainda muita coisa para pisar nela, e ela também vai fazer tantas outras coisas para pisar nele de uma forma negativa, mas os dois voltam. Eles terminam juntos", adicionou.

Depois de 12 anos juntos e dois filhos, Shakira e Gerard Piqué se separaram em 2022, após uma traição do jogador de futebol com Clara Chia (23). A cantora, que não deixou o acontecimento passar batido, lançou uma música inspirada no término com várias indiretas para o ex.