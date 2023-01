Namorada de Piqué está deprimida com indiretas de Shakira em nova música

Shakira se tornou viral com música repleta de indiretas para o ex-marido, Gerard Piqué, e sua nova namorada, Clara Chia

Indireta para o ex e para atual também! Shakira (45) provou que não está para brincadeira com sua nova música, a colaboração com o produtor musical Bizarrap (24), intitulada apenas como: “SHAKIRA (BZRP Music Sessions #53). No entanto, a canção não agradou aos envolvidos da história. Segundo a revista espanhola QMD, Clara Chia (23), atual namorada do jogador Piqué (35) e suposto pivô da separação do casal, estaria deprimida com a repercussão.

Na letra, Shakira deixa claro que o ex-marido, com quem divide dois filhos, Milan (9) e Sasha (7), fez uma péssima escolha, com direito a algumas comparações polêmicas: “Eu valho por duas de 22. Você trocou uma Ferrari por uma Twingo. Você trocou um Rolex por um Casio”, cantou a latina, se referindo a Clara Chia na música. Além disso, a cantora também fez o trocadilho com o nome da estudante: “Ela tem nome de pessoa boa. Claramente, não é como soa”, declarou na canção.

Ainda segundo a fonte, Clara Chia tem evitado sair de casa e está muito chateada, com medo do público e dos paparazzi, já que é frequentemente perseguida, fotografada e apontada como a amante da história: “Ela está passando muito mal com toda essa questão, ela é muito perseguida mesmo que não tenha culpa de nada”, defendeu o jornalista do portal Miquel Blázquez.

Na música, Shakira também descascou Piqué e fez várias revelações sobre a relação dos dois, que chegou ao fim, justamente após boatos de traição por parte do jogador: “Você me fez ter a sogra como vizinha. Com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal. Você achou que me machucou e eu fiquei mais forte; As mulheres não choram mais, as mulheres faturam”, a cantora foi direto ao ponto nos versos.

Entenda como Shakira descobriu traição de Piqué

Segundo um boato que circula nas redes sociais, Shakira teria descoberto as puladas de cerca de Piqué por conta de uma geleia! Conforme informações divulgadas pelo site Page Six, a cantora teria viajado a trabalho e desconfiou quando voltou e notou que uma geleia de morango que apenas ela gostava, estava pela metade. Shakira então teria começado a investigar se o jogador teria levado alguém para casa enquanto estava fora.