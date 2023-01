Shakira poderá lançar nova música atacando ex-marido, Gerard Piqué

Desta vez, cantora colombiana Shakira prepara música para detonar jogador em música com parceria com Karol G

Se o público já se empolgou com a “vingança” da cantora colombiana Shakira (45), os internautas terão ainda mais! Tudo indica que a artista está preparando ainda mais ataques contra seu ex-marido, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

Aparentemente, a artista de Barranquilla está preparando os detalhes de seu próximo lançamento musical, que pretende revolucionar ainda mais as redes sociais, igual fez com a música BZRP Music Sessions 53.

De acordo com o jornal El Nacional de Catalunya, Shakira já chegou a registrar a nova canção, mas o título e a letra ainda são desconhecidos, porém, aparentemente, será lançada logo em breve.

Na nova música, Shakira continuará a atacar seu ex-marido, o ex-jogador de futebol, agora aposentado, Gerard Piqué, incluindo a namorada do famoso, Clara Chía. Porém, desta vez, estará muito bem acompanhada. A nova produção conta com a participação de uma das cantoras de reggaeton mais famosas da atualidade, Karol G.

Os jornalistas Laura Fa e Lorena Vázquez falaram em seu podcast, o Mamarazzi, que as cantoras já até gravaram um vídeo para a canção nos primeiros dias do mês de janeiro, corroborando com a informação vazada pelo jornal espanhol.

“A canção é de Karol G, mas não descartam uma letra com: ‘Nós mulheres estamos fartas até aqui com os homens que nos enganam’”, disse Laura. “Foi-me dito que a letra está, em suas próprias palavras, bem de acordo com o momento pessoal de Shakira, apesar de a melodia ser de Karol G”, completou Lorena.

Já um programa espanhol, o Socialité, falou sobre a nova música, dizendo que ela poderia ser lançada no dia 2 de fevereiro já. A hipótese surge pois esse é o dia do aniversário de Piqué. Ela se junta a outras três canções que Shakira dedicou ao ex-marido, “Te Felicito”, “Monotonía” e a outra já citada.