Entenda todas as indiretas de Shakira para Piqué em sua nova música com BZRP

Cantora, Shakira quebrou recordes no YouTube com estreia da canção, que já tem 90 milhões de visualizações

Shakira (45) virou assunto mundial ao lançar uma nova canção repleta de supostas indiretas para seu ex-marido, Gerard Piqué (35), na noite desta quarta-feira, 11. Intitulada Shakira Bzrp Music Sessions 53, a música produzida pelo DJ argentino Bizarrap já ultrapassa 90 milhões de visualizações no YouTube e atingiu o topo do ranking Spotify Global em apenas um dia. Confira a seguir todas as frases da letra que foram relacionadas ao jogador.

A música já começa com a artista descartanto qualquer tipo de reconciliação. "Desculpe, eu já peguei outro avião, eu não volto aqui, não quero outra decepção. Você se considera um campeão, mas quando precisei, você me deu a sua pior versão". No verso, a cantora faria uma referência ao momento da separação, em que deixou sua casa em Barcelona, onde vivia com o atleta e os dois filhos, Milan (9) e Sasha (7).

Além disso, ela também expõe o fato de ter sido vigiada por paparazzi na porta de sua casa durante todo o processo de oficialização da separação, e também a situação que a família de Piqué morava ao lado de sua propriedade, o que deixou tudo ainda pior: "Você me deixou de vizinha da minha sogra com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal".

No trecho, ela ainda relembra a polêmica envolvendo seu nome e a Receita Federal espanhola, quando ela teria fraudado 14,5 milhões de euros (R$ 97 milhões) em impostos entre 2012 e 2014. A frase fez com que fãs pensassem que, na verdade, o atleta usou o nome da cantora para fazer a fraude. "Você achou que me machucou e eu fiquei mais forte, s mulheres não choram mais, as mulheres faturam."

Ela ainda se chama de loba, como uma alusão ao seu álbum She Wolf/Loba. Na época, ela estava se separando do advogado Antonio de la Rúa, e costumava falar sobre o empoderamento feminino. "Desculpa, querido, já faz um tempo que eu deveria ter jogado fora aquele gato. Uma loba como eu não é para um novato", canta.

INDIRETAS BEM DIRETAS PARA PIQUÉ E SUA NAMORADA, CLARA CHÍA

"Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você", canta a colombiana em determinada parte da música. Ela e Piqué terminaram o relacionamento após 12 anos de união e, pouco tempo depois, surgiram boatos de traição por parte do atleta, com Clara Chía (23), atual namorada do craque.

"Eu valho duas de 22 [anos]. Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Você trocou um Rolex por um Casio", canta ela, em outra parte da música também relacionada ao ex-marido pelos fãs. Além disso, a artista também parece citar o nome dos dois no meio da canção, quando fala as palavras "sal-piqué" (que quer dizer respingado, em português) dando enfase ao "piqué" e "claramente", dando bastante ênfase ao "clara".

A artista ainda faz referências ao novo relacionamento do ex-marido em versos como "Desejo que você fique bem com minha suposta substituta". Em outro trecho da canção, ela volta a supostamente falar sobre ter saído da casa em que vivia e se mudado. "Tiram fotos onde me veem, me sinto aqui como uma refém. Por mim, tudo bem. Vou sair da sua casa amanhã, e se você quiser trazer ela, que ela venha também."

COMO A COLOMBIANA DESCOBRIU QUE ESTAVA SENDO TRAÍDA?

Nesta semana, surgiu um novo boato envolvendo a separação de Piqué e da cantora latina. Foi revelado que a artista começou a desconfiar que estava sendo traída através de um pote de geleia. Segundo informações do site Page Six, ela começou a desconfiar que estava sendo traída após retornar de um período em viagem profissional.

Ao chegar em casa, ela percebeu que alguém teria comido a geleia de morango que só ela gostava. A situação acendeu um alerta na colombiana, que passou a investigar se o esposo teria levado outra pessoa para sua casa enquanto ela estava fora.