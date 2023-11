Shakira paga multa milionária por causa fraude fiscal para evitar prisão

Shakira chegou em um acordo com o governo espanhol; multa é de mais de R$ 41 milhões

Com o julgamento prestes a começar, a cantora colombiana Shakira chegou a um acordo com as autoridades espanholas. Ao enfrentar as autoridades espanholas em uma audiência que aconteceu hoje, 20, a cantora foi acusada de sonegar 15 milhões de euros em impostos, o que equivale a cerca de R$80 milhões na cotação atual.

No acordo feito entre as autoridades e Shakira, a artista deve aceitar as acusações — as quais sempre negou — e deverá pagar uma multa de 50% do valor em dívida (cerca de 7,3 milhões em euros) mais um valor de 438 mil euros para evitar ir para a prisão durante três anos, segundo a agência Reuters. O valor acordado seria de quase R$41,5 milhões

O processo contra a cantora afirma que ela não pagou os seus impostos entre 2012 e 2014, e ainda recusou o primeiro acordo oferecido pelos promotores da Espanha. Segundo a artista, naquele período, ela levava uma “vida nômade” por conta de seu trabalho e por isso, não devia nada ao país.

As autoridades argumentaram que Shakira passou mais da metade de cada um daqueles anos em questão vivendo na Espanha, além de ter comprado uma casa para a família em Barcelona em maio de 2012 — o que a tornaria uma devedora de impostos no país.

Em entrevista à revista Elle, a cantora afirmou que a agência tributária espanhola veio atrás dela quando soube que ela namorava o jogador de futebol Gerard Piqué, porque enxergou uma oportunidade: "é claro que viriam atrás daquele dinheiro de qualquer maneira".

Segundo a cantora, em entrevista à BBC, ela optou por fazer o acordo para preservar o vem-estar dos filhos, frutos de seu casamento com Piqué. "Embora eu estivesse determinado a defender a minha inocência num julgamento que os meus advogados estavam confiantes que teria decidido a meu favor, tomei a decisão de finalmente resolver esta questão tendo no coração o melhor interesse dos meus filhos, que não querem ver sua mãe sacrificar seu bem-estar pessoal nesta luta", afirmou.

Shakira também disse que precisa "superar o estresse e o desgaste emocional dos últimos anos" para conseguir se concentrar nos filhos e na carreira. A estrela protagonizou polêmicas envolvendo o seu casamento com Piqué, envolto por traição, disputa pela guarda dos filhos e disputa por dinheiro.

A colombiana ainda afirmou que "as autoridades fiscais espanholas iniciaram um processo contra mim, tal como fizeram contra muitos atletas profissionais e outros indivíduos de alto nível". Vale lembrar que o fisco espanhol tem perseguidos outras celebridades por evasão fiscal nos últimos anos, como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, por exemplo, que também pagaram multas milionárias.