Shakira lança nova música com mais indiretas a Piqué

Em parceria com Karol G, a nova música de Shakira contém uma série de novas indiretas para o ex

Shakira (46) está provando mais uma vez que as mulheres não choram, as mulheres faturam! A colombiana lançou nova música com mais indiretas a Piqué (36) em parceria com KarolG, o single 'TQG' teve prévia de cenas divulgadas pela própria Shakira na última quinta-feira, 23.

Na canção, as cantoras colombianas falaram sobre relacionamentos passados. Enquanto Shakira supostamente manda recados a Piqué e fala sobre seus filhos, Sasha e Milan, Karol fala do término com o rapper porto-riquenho Anuel AA.

"Você se foi dizendo que me superou, que conseguiu uma nova namorada, o que ela não sabe é que, no entanto, você vê todos meus stories", diz Karol no início da letra.

Já Shakira fala em outros versos: "Ver você com a nova me doeu, mas estou pronta para o meu. Esqueci o que vivemos, é isso o que tem ofendido você. E até a vida melhorou para mim porque aqui você já não é mais bem-vindo. O que a sua namorada me tirou, isso nem me dá raiva, eu dou risada".

A possível parceria entre as cantoras e até o nome da música já havia sido especulado anteriormente, em janeiro, quando Karol G utilizou uma camiseta com os dizeres ‘Te Quedo Grande’, que remete à sigla ‘TQG’.

E, na tarde da última terça-feira (21/02), as cantoras pediram aos fãs que fossem a Times Square, famoso cruzamento de duas grandes avenidas de Nova York, que tem grandes telões, para uma surpresa e lá mostraram uma prévia do vídeo.

"Sabemos que vocês estavam esperando por isso e aqui estamos! Karol G x Shakira TQG", disse Karol G em seu perfil no Instagram.

Um detalhe sobre a frase "Te quedo grande". Em tradução livre, a expressão seria algo do tipo "muito para você", ou na expressão popular "muita areia para o seu caminhão".