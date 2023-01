Shakira lança música com indireta para Piqué; relembre quatro cantoras que alfinetaram o ex em canções

Assim como Shakira, várias outras cantoras já lançaram canções com alfinetadas para para o ex

A cantora Shakira (45) deu o que falar nesta quinta-feira, 12, após divulgar uma canção na qual ela solta várias supostas indiretas para seu ex-marido, Gerard Piqué (35). A faixa é uma parceria com o DJ e produtor argentino Bizarrap. No entanto, a artista não é a única artista a ter se arriscado lançando canções com alfinetadas para para o ex .

Intitulada Shakira Bzrp Music Sessions 53, a música traz a colombiana falando sobre um término doloroso, mas com uma mensagem empoderada. "Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você", diz a letra.

Mas fazer música para ex-namorados não é uma novidade na indústria musical. Por exemplo, nomes como Taylor Swift e Selena Gomes são craques em lançar faixas com a mesma temática. Confira abaixo artistas que já fizeram canções desabafando sobre seus antigos relacionamentos:

Rihanna

A diva pop de Barbados chocou os fãs ao lançar o disco Rated R, um dos álbuns mais sombrios de sua carreira. O projeto contava com a música Cold Case Love, na qual os fãs não tiveram dúvidas que se tratava de um recado para Chris Brown, ex-namorado da artista.

Na época, o álbum saiu logo após Chris Brown protagonizar um escândalo de violência doméstica. O caso, inclusive, foi responsável por gerar um grande boicote midiático ao rapper. "O que você me fez foi um crime. Caso de amor frio. E eu deixei você me alcançar mais uma vez, mas agora chega", diz a letra da música.

Luisa Sonza

Em 2021, Luísa causou a maior comoção na mídia após lançar a música Penhasco, um dos maiores sucessos do álbum Doce 22. Na faixa, a artista relata como foi duro superar o término do casamento com o comediante Whindersson Nunes.

"Quando segurei sua mão, você soltou a minha. E ainda me empurrou do penhasco", diz ela na letra, que foi composta durante uma viagem de Luísa para o México, um dos lugares favoritos do antigo casal.

Adele

Uma das maiores hits da artista foi escrito para seu ex-namorado, o fotógrafo Alex Sturrock. Um ano após o fim do relacionamento, a artista lançou a faixa Someone Like You. Apesar de nunca ter confirmado, os fãs da cantora afirmam que a música fala sobre o término com Alex.

"Eu ouvi dizer que você está estabilizado, que você encontrou uma garota e está casado agora. Eu ouvi dizer que os seus sonhos se realizaram. Acho que ela lhe deu coisas que eu não dei", canta Adele.

Ariana Grande

A cantora fez uma música dedicada especialmente para os ex-namorados. Chamada Thank You, Next, a faixa mostra Ariana agradecendo cada um deles pelo que acabou aprendendo com seus antigos relacionamentos.

Big Sean, Ricky Alvarez, Mac Miller e Pete Davidson são citados sem a menor cerimônia. "Um me ensinou o amor. Um me ensinou a paciência. E um me ensinou a dor. Agora, sou tão incrível", diz a letra.