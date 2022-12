Shakira e Piqué viveram separação conturbada em 2022; relembre polêmica

Shakira e Piqué anunciaram fim do casamento após circular diversos boatos sobre traições

Um dos casais mais queridos da comunidade internacional, Shakira (45) e Gerard Piqué (35) anunciaram o término do casamento em junho deste ano. A notícia foi dada logo após surgirem boatos de traição da parte do jogador. Eles estavam juntos há 11 anos.

"Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade. Agradecemos a compreensão", dizia o comunicado compartilhado pela cantora.

Conforme informações passadas pela imprensa espanhola, Shakira teria decidido se separar após descobrir uma traição do marido. Inicialmente, apontavam que o jogador do Barcelona estava tendo um caso com uma mulher identificada como Carmen C, uma jovem de 22 anos que começou a trabalhar na empresa do atleta.

No entanto, meses após o fim do casamento, Piqué já tem aparecido acompanhado. Ele está namorando a estudante de Relações Públicas Clara Chia Marti (23). Tudo indica, inclusive, que a moça foi uma das mulheres que o craque teria se envolvido durante seu casamento com a colombiana.

Na última semana, o caso envolvendo Piqué e Clara ganhou novos contornos após viralizar uma foto dele participando de uma entrevista online durante a pandemia. Na ocasião, a moça aparece ao fundo, indicando que eles se conhecem há um bom tempo .

No início de dezembro, Shakira e Piqué oficializaram um acordo sobre a guarda dos filhos: Milan (9) e Sasha (7). No mesmo dia, o antigo casal, que estava acompanhado de suas respectivas equipes jurídicas, também assinaram documentos para formalizar o divórcio.

SONHO NÃO REALIZADO

Ainda segundo a imprensa espanhola, tudo indica que um planejamento mal sucedido também pode ter provocado uma crise no casamento. Isso porque Shakira estaria disposta a ter mais uma filha, no entanto não deu muito certo. Ela teria até mesmo chegado a iniciar um tratamento de fertilidade.

O desejo de Shakira em ter uma menina era tão grande, que ela chegou a falar sobre o assunto durante uma entrevista para o jornal El Nacional: “Eu gostaria de ter uma menina algum dia, mas vamos ver, nunca se sabe o que vai acontecer. No momento estou feliz com meus meninos”.