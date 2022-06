Ronald celebra celebra música em parceria com MC Don Juan: ''Vão se surpreender''

O filho de Ronaldo Nazário e Milene Domingues, Ronald, está celebrando sua mais nova fase da carreira com uma versão especial de um sucesso de MC Don Juan

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 15h29

O DJ Ronald (22), filho de Ronaldo Nazário (45) e Milene Domingues (43), acaba de dar um novo e grandioso passo em sua carreira. O artista acaba de assinar com a gravadora GR6, responsável por grandes nomes do funk, e está ansioso para mostrar o seu amadurecimento musical.

Para celebrar esse momento especial, o DJ vai lançar um remix de uma canção famosa de MC Don Juan (21) e conversou com a CARAS Digital sobre sua carreia, falou do apoio dos pais e ainda contou o que ainda está por vir!

O jovem de apenas 22 anos entrou no ramo musical com apenas 12 anos, quando se apaixonou pela profissão de DJ após uma viagem com o pai para Ibiza: "Minha história com a música começou em 2012, quando meu pai me levou a primeira vez para Ibiza. Tinha bastante evento pro âmbito familiar e me apaixonei pela profissão! Vi tudo que o DJ fazia, deixava de fazer e nossa, me apaixonei vendo como que o cara comandava, apertava cada botão, cada música, cada transição, cada escolha de repertório, eu via tudo aquilo e cada vez que eu via, ia me apaixonando mais.".

Para ele, assinar com a GR6, é um grande passo para sua carreira e também um amadurecimento de sua música: "É um desafio gigantesco! Mas eu teria topado se eu não soubesse da minha competência, afinal de contas, eu venho tocando profissionalmente desde os meus 14 anos e hoje, com 22, eu tenho um tempo de estrada, de experiência que me permite ter confiança que estou apto a aceitar esse desafio, mas também ver a competência da GR6 com a sua bagagem musical e seu repertório de artistas gigantesco! Juntando esses dois eu vi uma fórmula pro sucesso que até então na minha vida eu não tinha visto, uma grande oportunidade! Ainda tem muito trabalho pela frente, muito tempo também, afinal, sou bem novo, mas tudo isso me deixa extremamente ansioso pelo futuro que quero compartilhar nos próximos 5 anos de parceria."

O remix da canção Vou Com Carinho, Ela Quer Com Força, que já é um viral na internet, veio justamente para marcar essa sua nova fase na carreira e será lançado na terça-feira, 21: "Quando a gente estava nos papos das negociações entre eu e a GR6, eu já estava de olho em alguns lançamentos e músicas tem ao dispor dela e claro que tem inúmeras. Algumas se ressaltaram, chamaram atenção e me cativaram atenção ao ponto de eu falar: 'opa! Ai tem uma oportunidade de juntar a minha bagagem musical com a bagagem musical dos artistas da GR6'. A do Don Juan está passando por um momento muito bom! Estourada aí! E ai eu realmente acreditei que poderia fazer uma releitura em cima dela que ficaria bem legal."

Ronald ainda falou sobre a alegria de trabalhar com o MC, já que ele fez parte dessa produção musical: "O mais bacana que teve a participação dos artistas originais e isso ajudou a me dar confiança para lançar esse single e lançar esse single sabendo que ele tem um grande potencial aí!".

Ele ainda reforçou que os fãs de funk vão adorar essa versão, já que vai trazer um ritmo diferente, voltado para as pistas de dança: "É uma versão mais acelerada da música, com uma vibe diferente, uma pegada diferente, porque a minha bagagem musical que eu tenho da música eletrotécnico voltada pra pista. Quando eu estou produzindo eu penso muito em como isso funcionaria em uma pista. Eu acho que vão se surpreender nas rádios e nos shows.".

Ainda durante o papo, Ronald confessou que não mostrou para os pais a canção. "Ainda não! Estou deixando eles no escuro igual todo mundo que está acompanhando ai nas redes. Só vão poder ouvir no dia 21, igual todo mundo! Não tem tratamento especial pra ninguém não! Todo mundo vai ficar com essa dúvida até dia 21.", disse ele em tom bem-humorado.

O artista ainda lembrou do apoio que recebe e sempre recebeu dos familiares: "Graças a Deus eu sempre tive o apoio de ambos os meus pais. Não posso reclamar nem um pouco disso deles, poque a partir do momento que eu demostrei interesse na música né, eles abraçaram a causa de um jeito que eu me surpreendo até hoje! Mas deu gosto de falar que eles entendem o valor de fazer aquilo que eles amam. Quando eles viram que existia esse mesmo amor da minha parte, pela música, foi muito fácil pra eles entenderem isso eme oferecerem todo o apoio do mundo. Eles são meus maiores fãs, apoiadores e investidores!".

Além disso, o DJ confessou que pretende fazer uma canção em homenagem aos dois, mas ainda não se sente preparado para isso: "Já pensei, mas eu sinto que não é algo que eu esteja preparado para o momento que eu estou passando agora! Quando eu for fazer uma musica dedicada para eles, eu acredito que eu preciso estar em uma fase na minha carreira onde eu possa de fato e agregar a qualidade que essa produção merece! Quero sim, está nos meus planos futuros, mas ainda preciso aprender muito para chegar ao ponde de estar confortável para dedicar de fato ali o meu coração e todo o meu conhecimento musical!".

Por fim, Ronald ainda falou um pouco do que está esperando para sua carreira no futuro. "Os fãs podem esperar muito show, muita música, seja ela remix ou faixas autorias! Muito futuramente álbuns, muito conteúdo... Nossa, tem muita coisa pra listar, porque eu quero oferecer tudo que eu tenho pra oferecer! Show é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, então vocês ainda vão me ver bastante na estrada! E claro que o novo desafio ai é a questão da produção, mas eu estou abraçando de uma maneira que até eu estou me surpreendendo! Aos poucos estão saindo várias faixas autorias que estão a caminho! Podem esperar bastante de mim! Espero que eu consiga surpreender", contou.