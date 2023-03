Rihanna exibe foto inédita do filho mais velho e brinca com a expressão dele

Grávida pela segunda vez, Rihanna se diverte ao mostra foto e vídeos do filho mais velho

A cantora Rihanna (35) explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 5, ao mostrar imagens inéditas do filho, de 10 meses de vida, fruto do casamento com o rapper A$AP Rocky. Em seu perfil no Instagram, ela se divertiu ao mostrar uma foto bebê chorando e olhando para a câmera e também compartilhou vídeos dele assistindo vídeos da mãe no computador.

A estrela usou as imagens do herdeiro para confirmar a sua presença na cerimônia de premiação do Oscar, que acontece no próximo domingo, 12. “Meu filho quando ele descobriu que o seu irmão vai ao Oscar e ele não vai”, brincou ela, já está grávida do segundo filho.

Rihanna vai se apresentar no palco do Oscar 2023 com a canção Lift Me Up, do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que concorre na categoria de Melhor Canção Original.

Rihanna posou com o filho e o marido em capa de revista

Há poucas semanas, Rihanna agitou a internet ao aparecer pela primeira vez com o filho mais velho e o marido na capa da revista britânica Vogue. Nela, a artista falou pela primeira vez sobre as mudanças na rotina após a chegada de seu primeiro herdeiro e desabafou sobre os desafios da maternidade.

"Essencialmente, de uma pessoa eu me tornei duas. Você entra no hospital como um casal e sai como uma família de três. É uma loucura. E, meu Deus, os primeiros dias são insanos. Você não dorme. De forma alguma. Nem se você quisesse. Voltamos para casa, não tinha ninguém. Éramos apenas nós como pais e nosso bebê. Você é um zumbi na maior parte", disse ela.

O primeiro filho da cantora veio ao mundo em maio de 2022, mas ela ainda não revelou o nome da criança.