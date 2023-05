Rennan da Penha critica uso de inteligência artificial nas músicas: 'Sem cultura'

DJ Rennan da Penha faz balanço de sua carreira e dá opinião sobre o uso da inteligência artificial nas produções

Prestes a completar quinze anos de carreira, Rennan da Penha ocupa um lugar de honra quando falamos sobre o funk carioca. Ele foi responsável por impulsionar o ritmo com o funk 150BPM, durante um momento que o ritmo urbano carioca estava enfraquecido, e tornou-se uma voz potente contra a criminalização do funk.

Sobre sua carreira e trabalho, Rennan da Penha revelou que seu desejo profissional é impulsionar novos artistas na indústria, por meio de sua gravadora, Hitzada, que conta com casting majoritariamente oriundo de comunidades do Rio. “Eu sou muito feliz e realizado por tudo que fiz no funk, papo reto. Hoje, quando me pergunto sobre os meus planos para o futuro, digo que é a Hitzada, minha produtora. Quero ajudar os meus novos artistas a trilharem a sua carreira e ser para eles o que gostaria que alguém tivesse sido no meu início. Minha missão é essa hoje na música, impulsionar novos nomes. Tem muita gente boa precisando apenas de oportunidade”, declarou o produtor musical, que já foi indicado ao Grammy Latino.

O artista, que é um dos maiores produtores de música urbana do Brasil, deu a sua opinião sobre o uso da inteligência artificial na música, discussão que tem ganhado força nos últimos meses. “Eu acho sem cultura, sem raciocínio e sem inteligência. Não há lógica deixar uma ferramenta o nosso trabalho como produtor, que é nos reinventar, fazer arte. Por isso, afirmo que nunca vou apoiar isso", disparou.

"Ferramentas para fazer a produção crescer, desenvolvimento de produção é compreensível, mas o uso de IA para fazer uma música pronta para você não tem como, você só tá ocupando o espaço de quem deveria está fazendo algo certo que é pegando os sentimentos, entrando no estúdio e fazendo música do coração para fora, não por views ou luxúria", analisou.

Leia também:Rennan da Penha acusa Dennis DJ de roubar música: "Rei da malandragem"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RENNAN DA PENHA (@djrennandapenha)