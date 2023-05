Recém-separada, Lexa surge abraçada com cantor e fãs brincam: 'Shippei'

Lexa agita os fãs ao mostrar foto ao lado de cantor nas redes sociais ao anunciar novo projeto na carreira

A cantora Lexa fez a alegria dos seus fãs ao fazer um novo post nas redes sociais. Ela contou que gravou uma nova música com o cantor Gustavo Mioto e mostrou uma foto dos dois abraçados no estúdio.

A fotos deles rendeu várias curtidas e comentários. Inclusive, os fãs começaram a torcer para que eles formem um casal. Lexa está solteira desde que viveu uma crise no casamento com MC Guimê. Porém, Mioto vive um romance sem rótulos com a cantora Ana Castela. Mesmo assim, os internautas 'shipparam os dois'.

“Shippei muito hein”, disse um seguidor. “Eu já estava era shippando”, declarou outro. “Me perdoe, mas eu estou shippando”, brincou mais um.

No entanto, o encontro deles é apenas profissional. “E vem feat sertanejo! Amo mostrar versatilidade. Obrigada Gustavo Mioto por ter topado e obrigada por me receber na sua casa com tanto carinho”, disse ela na legenda.

Mãe de Lexa, Darlin Ferratry fala sobre MC Guimê

Em um depoimento nas redes sociais, Darlin Ferratry defendeu MC Guimê."Eu preciso falar, eu preciso tirar o que está aqui dentro. Eu preciso. Eu quero falar do MC Guimê, eu quero falar do vídeo que eu acabei de ver, que cortou meu coração no meio. Eu conheço o Guimê há muitos anos, ele sempre foi um cara do bem, um gentleman comigo e toda a minha família. Ele sempre foi um amor com a minha filha, levou ela para o altar, honrou minha filha. Minha filha sempre foi apaixonada por ele", afirmou.

"Ele entrou no programa, ele errou, mas está pagando muito caro por isso. Tudo bem. Ele tem que pagar na Justiça, ele está se resolvendo, mas ele sofre muito. Hoje é a final do Big Brother, e eu sei que ele está sofrendo demais. Eu acabei de ver esse vídeo que ele postou, eu só estou chorando porque somos seres humanos e todos merecem uma segunda chance. Ele merece uma segunda chance na vida dele. Essa compaixão que eu peço é no sentido de que ele é um cara que trabalha, é batalhador, lança as músicas dele. E ver o que eu acabei de ver, me deixou muito emocionada. Infelizmente ele não vai poder estar na final, mas ele entrou nesse programa com um objetivo, sempre foi sonhador e guerreiro", pontuou.

Por fim, Darlin confessou que está na torcida para que Lexa perdoe o ex-marido e reate a relação deles. "Eu rezo todos os dias para a minha filha perdoar ele de coração e alma, e reatar esse casamento, do fundo da minha alma, eu peço. Ele é um cara muito do bem. Só quem conhece realmente ele é que sabe como ele é bom, e o coração dele é bom", completou.