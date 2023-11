Quem é Sabrina Carpenter? Cantora vai para abrir shows da turnê de Taylor Swift aqui no Brasil

Sabrina Carpenter já se apresentou em solo brasileiro durante o Festival MITA em maio

A tão aguardada 'The Eras Tour' e Taylor Swift chegam no Brasil nesta sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro, e segue até o dia 19. Na semana seguinte, é a vez da capital paulista receber a cantora entre os dias 24, 25 e 26.

Por sua vez, Sabrina Carpenter aceitou o convite e ficou com a responsabilidade de abrir as apresentações da cantora na América Latina. A cantora que já passou pelo Brasil varias vezes, a mais recente sendo em maio deste ano no MITA Festival e conquistou os fãs da loirinha desde cedo.

Vem saber mais sobre ela!

Sua primeira passagem pelas terras brasileiras foi em 2017, ao abrir os shows de Ariana Grande com a turnê “Dangerous Woman”. Dois anos mais tarde, em 2019, ela retornou para promover o próprio álbum “Singular: Act 1”.

Recentemente, em entrevista ao “Who What Wear”, Sabrina declarou toda sua alegria por integrar esse momento ao lado de Taylor – artista que ela admira há anos. “Foi um sonho de infância que se tornou realidade”, revelou. “Provavelmente ainda não processei isso, para ser totalmente honesta”, acrescentou.

A cantora de 24 anos nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos e iniciou a carreira artística gravando covers para o YouTube na infância - inclusive da Taylor!

Mas não é só na música que Sabrina se destaca! Seu primeiro papel como atriz na conhecida série de drama “Law & Order: Special Victims Unit”, da NBC. Desde então, atuou em filmes e séries da Disney Channel e da Netflix, com destaque para “O Ódio Que Você Semeia”, “Crush À Altura” e “Dançarina Imperfeita”.

Simultaneamente, Sabrina investia em sua carreira musical. Em 2014, lançou o primeiro single, intitulado de “Can’t Blame a Girl for Trying” e que posteriormente foi incluído em “Eyes Wide Open”, seu álbum de estreia, em 2015.

O crescimento musical ganhou potência em 2017, após o lançamento do segundo álbum, que traz o nome de “Evolution”. Já em seu último disco, “Emails I can’t send”, que chegou ao público em 2022, Carpenter ganhou total ascensão quando viralizou no TikTok com o single “Nonsense” e “Feather”.

Taylor Swift ganhará homenagem no Cristo Redentor

Desde a semana passada, os fãs da famosa clamaram nas redes sociais por uma homenagem especial para a artista. Os ‘swifties’, como se denominam os fãs de Taylor, queriam uma projeção no Cristo Redentor dedicada à cantora para celebrar sua chegada no país. E nessa quinta-feira, eles conseguiram.

Em entrevista ao site G1, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes revelou que a projeção em homenagem à Swift será feita no principal ponto turístico do Brasil. “Vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, a sua chegada às terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. E que seja feliz com os swifties”.