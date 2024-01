Priscilla faz rara aparição com seu namorado em noite de show

A cantora Priscilla surgiu ao lado do seu namorado em uma rara aparição juntos cerca de quatro meses após assumirem o relacionamento

A cantora Priscilla fez uma rara aparição em público com seu namorado, o DJ André Laudz, ao prestigiar o show do cantor Jão na cidade de São Paulo na noite de domingo, 22. Ela e o amado posaram abraçados na entrada do evento e esbanjaram estilo com seus looks despojados.

Vale lembrar que Priscilla e André assumiram o namoro em setembro de 2023, quando apareceram juntos pela primeira vez em um festival de música no Rio de Janeiro.

“É até estranho falar porque nunca falei nada sobre nenhum relacionamento meu. Sou muito reservada, costumo ser. O que é privado da minha vida não é tão interessante quanto minha música. Então prefiro que as pessoas saibam da minha música, da minha arte. Minha vida privada deixo só para mim”, disse ela ao site Gshow. Na época, ela também um post nas redes sociais para celebrar o amor deles.

Quem é André Laudz?

O DJ André Laudz tem 31 anos, nasceu em Curitiba e é produtor musical, DJ e compositor. Ele faz parte do duo de música eletrônica Tropkillaz, que já existe há mais de 10 anos em parceria com o DJ Zegon. O duo já ganhou Grammy Latino e o MTV Millenial Awards Brasil.

O rapaz sempre fez parte do mundo artístico e se apaixonou pela cultura do hip hop no início da adolescência e logo começou a produzir músicas. Nas redes sociais, ele é discreto e costuma mostrar mais fotos dos seus looks e dos bastidores de seus trabalhos.

O namoro de Laudz e Priscilla Alcantara é recente e eles se conheceram por causa do trabalho. “Ele é produtor, DJ… Começamos a trabalhar juntos e foi assim que a gente se conheceu”, afirmou ela ao site Gshow. Eles assumiram a relação no dia 7 de setembro de 2023, quando postaram fotos juntos antes de irem para um festival de música em São Paulo.