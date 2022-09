Pabllo Vittar tem reação hilária ao ouvir fã trocar letra de música em show: "Comer teu vô"

Durante show, Pabllo Vittar pede para fã soltar a voz ao cantar seu hit de sucesso e tem reação hilária ao ver o admirador trocar a letra

CARAS Digital Publicado em 18/09/2022, às 13h52

Na madrugada do último sábado, 17, a cantora Pabllo Vittar (28) foi surpreendida por um fã durante o show da turnê I Am Pabllo no Rio de Janeiro após ele trocar a letra de seu hit Zap Zum por uma paródia ousadíssima que viralizou na internet.

Enquanto se apresentava, a drag queen resolveu se jogou na plateia e aproveitou a oportunidade para dar o microfone para os fãs cantarem o refrão da música do álbum Batidão Tropical (2021) e ficou perplexa com a atitude de um deles.

"Zap Zum, Zum, Zum, no cometa eu vou", é a frase original. Ao pegar o microfone, o fã disparou: "Zap Zum, Zum, Zum, vou comer teu vô".

Em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais, a artista aparece visivelmente chocada com a troca de letras e rebateu de forma hilária. "Tu vai comer meu vô? O que? Comer meu vô? Tá doida?", disse ela, cheia de bom-humor ao se levantar.

Na internet, é claro, os fãs se divertiram muito com o e não perderam tempo em entrar na brincadeira. "Sempre escuto isso nessa música", disse um admirador. "Eu sempre cantei assim. Pabllo muda a letra", brincou outro.

Após viralizar, o fã que soltou a voz compartilhou o vídeo original e se divertiu com o momento: "Desculpa pela minha dicção de centavos, mas eu juro que cantei certo!", disse ele na postagem compartilhada no Twitter.

Pabllo Vittar pede para fã soltar a voz ao cantar seu hit de sucesso e tem reação hilária ao ver o admirador trocar a letra:

pabllo vittar reagindo a fã que cantou zap zum zum zum vou comer teu vô pic.twitter.com/LVCQWARdT8 — acervo meus documentos (@meusdocumento) September 17, 2022