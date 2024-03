Pabllo Vittar se une a cantora paraense e grava nova música em segredo

Conforme apuração da CARAS Brasil, Pabllo Vittar gravou clipe ao lado de Zaynara, nova aposta da música paraense

Os próximos meses devem ser intensos para os fãs de Pabllo Vittar (30), que estão ansiosos por novidades da drag queen. Conforme apuração da CARAS Brasil, a artista está preparando um lançamento ao lado de Zaynara (22), nova aposta da música paraense. Nesta sexta-feira, 8, as duas se reuniram em São Paulo, para dar início as gravações de um clipe que promete muito glamour.

Nos stories do Instagram, Zaynara manteu o clima de mistério e compartilhou um registro em um hotel. Logo em seguida, ela publicou um vídeo nos bastidores da produção fazendo o cabelo e a maquiagem. Enquanto isso, Pabllo preferiu não dar muitos detalhes de onde estava.

Guardado a sete chaves, o projeto já vem sendo especulado por fãs de Pabllo e Zaynara há alguns meses. Durante o Carnaval, a drag queen confirmou que elas estavam conversando sobre uma colaboração, o que foi o suficiente para todos ficarem em alerta.

A novidade chega em um momento especial para a carreira de Pabllo, que logo divulgará seu novo álbum, Batidão Tropical Vol. 2, projeto dedicado ao forró eletrônico e ao brega, gêneros que dominam o norte e nordeste. No entanto, segundo apuração da CARAS, a música não entrará no disco da maranhense, por se tratar de um single assinado por Zaynara.

PABLLO FALA SOBRE SUCESSO RECENTE

Atração do Carnaval do Rio de Janeiro com o bloco Chá da Pabllo, a cantora Pabllo Vitar (30) deu uma entrevista à CARAS Brasil falando do sucesso da música Pede Pra Eu Ficar, primeiro single do álbum Batidão tropical vol.2. A melodia traz o sample de Listen to your Heart, importante clássico da dupla sueca Roxette, lançado em 1988.

“Eu não esperava (esse sucesso todo)! Sou uma artista que comecei fazendo versões. Quem me conhece, sabe que o meu primeiro single foi uma versão de Major Lazer, Lean On, que é do (álbum) Open Bar. Sou muito fã do Roxette! Eu lembro que quando recebi a notícia que a vocalista tinha falecido, fiquei muito triste. Porque minha mãe sempre ouviu os vinis, eu sempre escutei e são músicas que ouço até hoje", conta.

“Como no nordeste essa fama cultural é muito grande, de fazer versões de forró, para esse Batidão Tropical Vol. 2 eu falei assim: Tenho que homenagear Roxette de alguma forma. E Listen to Your Heart é uma música que eu ouço muito, até hoje! E sei que muitos grupos de forró possuem a sua própria versão. Chegou a hora de eu ter a minha! Só agradeço os fãs por terem abraçado", completa Pabllo.