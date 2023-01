Pabllo Vittar empurra fotógrafo, rasga roupa e desabafa durante show

Cantora Pabllo Vittar fez show conturbado no empossamento do presidente Lula

A cantora Pabllo Vittar se apresentou no empossamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, o show foi marcado por situações desconfortáveis.

A artista se apresentava em Brasília, apoiando a eleição do petista, quando começou a empurrar um fotógrafo para o lado, dando a entender que o profissional estava atrapalhando o show. O momento foi filmado e registrado por espectadores nas redes sociais.

A intérprete de 'Amor de Que' também enfrentou problemas com o som do concerto e precisou de ajuda de sua produção ao ter um figurino rasgado. Ela também entrou com atraso e só foi terminar o show por volta das 4h desta segunda-feira.

Por fim, durante o show a artista comentou sobre ter sido uma das primeiras artista a apoiar Lula sem pensar nos contratos publicitários que poderia perder. "Eu sou uma das primeiras artistas a levantar a bandeira do Lula sem medo de perder trabalho. Tô muito feliz", escreveu.

Confira os momentos do show de Pabllo Vittar:

