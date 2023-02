Ozzy Osbourne anuncia aposentadoria de turnês por conta de sequelas de acidente

Líder do Black Sabbath, Ozzy Osbourne enfrenta problemas de saúde depois que sofreu uma queda em sua casa em 2019

Líder do Black Sabbath, uma das maiores bandas de rock da história, o cantor Ozzy Osbourne (74) anunciou oficialmente sua aposentadoria das turnês, nesta quarta-feira, 1, após mais de 50 anos de carreira musical.

“Isto é provavelmente uma das coisas mais difíceis que eu já tive que compartilhar com meus leais fãs”, escreveu o artista, em sua conta oficial no Twitter. Junto, ele colocou uma imagem que continha um extenso texto de despedida.

“Meu único propósito durante esse tempo tem sido voltar aos palcos. Minha voz está boa. Entretanto, depois de três operações, tratamentos com células tronco, inacabáveis sessões de terapia física, e o mais recente inovador Tratamento Cibernético, meu corpo está fisicamente fraco”, continuou. “Eu estou honestamente humilhado pela forma como vocês esperaram pacientemente com seus ingressos por todo esse tempo, mas com uma consciência boa, agora eu entendi que eu não estou fisicamente capaz de continuar com as datas da turnê do Reino Unido e da Europa, como eu sei que não consigo lidar com as viagens necessárias. Acreditem quando eu digo que o pensamento de desapontar meus fãs realmente acabou comigo, mais do que vocês vão imaginar”.

“Eu nunca achei que meus dias de turnê iriam acabar desta forma. Meu time está atualmente criando ideias de como vou ser capaz de performar sem ter que viajar cidade por cidade e país por país. Eu quero agradecer à minha família, minha banda, minha equipe, meus amigos de longa data, ao Judas Priest, e é claro, aos meus fãs por sua dedicação tão longeva, lealdade e apoio, e por me dar a vida que eu nunca sonhei que teria. Eu amo todos vocês”, completou a lenda da música.