Olivia Rodrigo fala sobre rumores de rivalidade com Taylor Swift: ‘Conspiração’

Olivia Rodrigo abriu o jogo e disse que não costuma ligar para rumores de internet

Olivia Rodrigo esclareceu os rumores de uma possível rivalidade com Taylor Swift. Em entrevista recente à revista Rolling Stone, a jovem de 20 anos esclareceu os rumores de uma suposta briga com a loira ou qualquer outra pessoa.

"Não tenho rixa com ninguém", afirmou a voz de ‘Drivers Licence’ quando questionada sobre Swift. “Estou muito tranquila. Eu guardo para mim mesmo. Tenho minhas quatro amigas e minha mãe, e essas são as únicas pessoas com quem falo. Não há nada a dizer…Há tantas teorias de conspiração no Twitter. Eu só me importo com teorias de conspiração alienígena”, brincou.

Apesar do afastamento, Rodrigo deixou claro que a cantora ainda é sua inspiração: “Eu estou sempre tão maravilhada por ela, e realmente não seria a compositora que sou hoje se não tivesse crescido tão inspirada por tudo o que ela faz”, declarou em entrevista.

A suposta briga entre as cantoras se deve à época do lançamento de Sour (2021), álbum de Olivia Rodrigo. Segundo explica a matéria, as coisas ficaram um pouco mais complicadas naquele ano, quando Rodrigo deu a Swift e Jack Antonoff dois créditos de escrita em no álbum: primeiro em “1 Step Forward, 3 Steps Back”, que interpolou “New Years Day” de Swift, e depois em “Deja Vu”, que passou a creditar Taylor pelo sample “Cruel Summer”.

Olivia chegou a ser questionada se foi obrigada a adicionar os créditos de co-autoria aos artistas, ela não confirmou nem negou. Segundo a estrela, ela foi pega "de surpresa", mas isso não é algo que ela esteja "muito envolvida". "Era mais equipe a equipe. Então, eu não seria a melhor pessoa para perguntar", explicou.

Rumores de rivalidade entre as artistas voltaram a ser assunto após fãs apontarem que "Vampire", o primeiro single do novo álbum "GUTS", de Olivia, teria indiretas para Swift. Na faixa em questão, Rodrigo menciona uma pessoa "sanguessuga" que se aproveitou dela.

"Como eu respondo isso?", disse a estrela ao The Guardian em outra entrevista. "Quer dizer, eu nunca quero dizer sobre quem é qualquer uma das minhas músicas. Eu nunca fiz isso em minha carreira e provavelmente nunca farei. Eu acho que é melhor não classificar uma música como se fosse só sobre uma coisa". Porém, também há uma teoria de que "Vampire" é sobre Zack Bia, que levantou rumores de romance com Olivia no ano passado.