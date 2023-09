Novo amor? Fernando Zor aparece com novo affair em foto inédita

O sertanejo Fernando Zor surgiu em clima de romance com novo affair em foto nas redes sociais

O cantor sertanejo Fernando Zor surpreendeu os seus fãs ao mostrar uma nova foto com Nayara Munhoz, que é apontada com o novo affair dele há algumas semanas. A foto inédita foi compartilhada por ele nos stories do Instagram.

Na imagem, os dois apareceram juntinhos enquanto relaxavam em casa. Na legenda, ele apenas disse: “Mo baby”, e colocou um emoji apaixonado. Por enquanto, os dois não assumiram publicamente o relacionamento, mas são apontados como um casal.

Recentemente, Fernando e Nayara foram vistos curtindo uma viagem ao Mato Grosso para pescar.

Nayara Munhoz é estudante de biomedicina e tem cerca de 50 mil seguidores nas redes sociais. Ela tem 29 anos e é do Mato Grosso. Na internet, ela compartilha fotos dos seus treinos e de sua rotina saudável. No passado, ela já viveu um romance com o cantor Alex Stella, da dupla Pedro Paulo e Alex.

Namorado de Maiara alfineta Fernando

Namorado da cantora sertaneja Maiara, o cantor sertanejo Matheus Gabriel fez um desabafo corajoso nas redes sociais. É que ele não engoliu uma notícia que foi publicada pelo influenciador Renato Sertanejeiro.

Ele não gostou de uma declaração do cantor Fernando Zor, que disse que ainda tem saudades do namoro com a irmã de Maraísa. "Você precisa virar homem e se posicionar como tal. Tem 40 anos nas costas e ainda tem atitudes de criança. Ou você quer que eu converse pessoalmente com você?", questionou ele.

Matheus Gabriel detonou tanto o influenciador como o parceiro de Sorocaba."Respeitem as pessoas, nem tudo é sobre engajamento. Renato, aqui era uma página muito coerente, mas a partir desse momento você perdeu totalmente a credibilidade que tinha. Brincadeiras tem limite. Nunca me posicionei, sempre mantive com muita paciência. Sempre vejo várias situações ridículas na internet. Mas, a partir de hoje, [peço que respeitem minha mulher e meu relacionamento", disparou ele.