Nova música de Ludmilla foi composta por Beyoncé? Saiba tudo sobre o hit da funkeira

Sou Má, nova música de Ludmilla, tem chamado atenção por ter o nome de Beyoncé entre os compositores

A cantora Ludmilla (27) acaba de iniciar uma nova fase de sua carreira ao lançar o single Sou Má, parceria com as rappers Tasha (26) e Tracie (26). Divulgado nesta terça-feira, 7, a faixa tem dado o que falar nas redes sociais, principalmente por mostrar a funkeira investido em uma sonoridade diferente e também por ter o nome de Beyoncé (41) entre os compositores.

Além de Ludmilla, Tasha, Tracie e o rapper Orochi, a canção também mostra nomes como o de Jay-Z, esposo de Beyoncé, Brittany Coney, Denisia Andrews e Pharrel Williams - todos estrelas internacionais do mercado da música.

Mas, afinal, Beyoncé compôs a música Sou Má, de Ludmilla? A resposta é: Sim. Isso porque a canção é uma interpolação de Nice, faixa presente no álbum The Carters, projeto especial de Beyoncé com Jay-Z no ano de 2018.

Para quem não sabe, interpolação é o termo utilizado para se referir a uma música que conta com a melodia de outra canção já existente . Geralmente o artifício é utilizado para criar novas letras e arranjos de um novo trabalho musical.

Por conta disso, caso exista interpolação em uma música, é necessário que os compositores da canção original sejam creditados. Se não houve, isso pode ser considerado plágio .

Desde o início da carreira Ludmilla nunca negou o quanto enxerga Beyoncé como um verdadeiro ícone e inspiração. No ano de 2019, por exemplo, ela regravou a música Halo no DVD Hello Mundo (Ao Vivo). A faixa foi liberada pela gravadora da diva internacional e conta com altos números de visualizações no Youtube.

LUDMILLA LANÇA CLIPE CHEIO DE REFERÊNCIAS

Anunciado há quase um mês, o clipe da música Sou Má era esperado cheio de ansiedade pelos fãs de Ludmilla e das rappers Tasha e Tracie. A parceria contou com uma super produção de pouco mais de 5 minutos.

No vídeo, o trio protagoniza cenas que fazem referências a produções internacionais de sucesso como filmes como Oito Mulheres e Um Segredo, Táxi e a série La Casa de Papel. Em certo momento, Ludmilla chega a repetir as mesmas falas de Gisele Bündchen.

Confira o clipe de Sou Má: