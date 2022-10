Ney Matogrosso recorda foto ao lado de Cazuza e fãs declaram: ''O amor é eterno!''

Cantor Ney Matogrosso posta clique antigo ao lado do eterno Cazuza, com quem chegou a namorar no final dos anos 1970

O cantor Ney Matogrosso (81) usou as redes sociais para compartilhar uma lembrança especial e deixou os seguidores nostálgicos e cheios de saudade!

Em sua conta no Instagram, o artista compartilhou um clique antigo ao lado do eterno Cazuza (1958 - 1990), com quem chegou a namorar no final dos anos 1970.

Na imagem, os ícones da música popular brasileira posaram lado a lado, abraçados e com sorrisos discretos. Nos comentários, os fãs lamentaram a saudade de Cazuza e exaltaram a dupla.

"O amor é eterno!", disse uma fã. "Dois lindos", elogiou outra. "Lindo, Ney! Cazuza sempre representou esperança! E você, pura sensibilidade, esse post hoje... Pro dia nascer feliz", disse uma terceira. "Lindezas e competências juntas. Saudade de Cazuza...", declarou mais um. "Meu partido é um coração partido", citou outra admiradora.

Em entrevista no ano passado, Ney falou sobre o breve relacionamento com Cazuza, que durou poucos meses: "Foi uma paixão arrebatadora. Era um amor maior que o namoro. Amo o Cazuza, como amo todos os meus ex-namorados. Não precisa estar aqui para continuar amando."

Recentemente, o ator Otávio Muller (57) surpreendeu ao revelar parentesco com o cantor Cazuza em participação no Conversa com Bial. O artista relembrou seu primeiro papel na novela Vale Tudo (1988) e contou que teve dedo de seu primo Cazuza, que foi assisti-lo em sua primeira peça de teatro: "O Cazuza é meu primo de segundo grau. O Cazuza me conhecia de menininho, gordinho, pequenininho... Aí o Cazuza pintou na sala, olhou para mim e falou: 'Caraca, você é ator?'. E a partir daí, ele me indica para o Gilberto Braga, que escreve para mim o Sardinha, de 'Vale Tudo'. Ficamos amigos eu e o Cazuza. Ficamos realmente amigos", disse ele.

Confira a foto dos ícones Ney Matogrosso e Cazuza:

Ator Gabriel Leone viverá Ney Matogrosso em série

Depois de brilhar como o músico Felipe na novela Um Lugar ao Sol, antes de Pantanal, o ator Gabriel Leone (29) já tem um novo trabalho em vista. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o artista integrará o elenco da série Secos & Molhados, uma das próximas produções nacionais do Globoplay. No projeto que falará sobre a música popular brasileira, o famoso dará vida ao cantor Ney Matogrosso.

