Gabriel Leone viverá Ney Matogrosso em próxima série do Globoplay

Após 'Um Lugar ao Sol', ator Gabriel Leone viverá o cantor Ney Matogrosso em próxima série nacional do Globoplay

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 13h58

Depois de brilhar como o músico Felipe na novela Um Lugar ao Sol, trama substituída por Pantanalna faixa das 21 horas da Globo, o ator Gabriel Leone (28) já tem um novo trabalho em vista.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o artista integrará o elenco da série Secos & Molhados, uma das próximas produções nacionais do Globoplay.

Ney Matogrosso!

No projeto que falará sobre a música popular brasileira, o famoso dará vida ao cantor Ney Matogrosso (80), um dos maiores representantes do gênero no país.

A escalação do elenco do novo seriado está em pleno vapor no streaming e as gravações poderão ser iniciadas já nos próximos meses. Vamos aguardar!