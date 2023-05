Ministra da Cultura Margareth Menezes descobre morte de Rita Lee ao vivo e se choca

Cantora Margareth Menezes exaltou importância de Rita Lee para a cultura do país e falou sobre a perda imensurável

Durante uma sessão no Senado que era exibida ao vivo, a ministra da Cultura e cantora Margareth Menezes descobriu a morte de Rita Lee e ficou visivelmente chocada com a notícia.

Enquanto ela falava com os senadores, um assessor mostrou algo no celular para ela, no que ela se indignou: "Ih, meu Deus". Eles explicaram sobre a partida da cantora, quando a senadora Damares Alves disse que se eles quisessem adiar a sessão, ela entenderia devido a "proximidade" e "amizade" das duas famosas.

A ministra, no entanto, afirmou que o luto não se tratava da intimidade das duas, que, na verdade até não existia, mas da perda para a nação."A Rita Lee, não é nem uma questão direta de amizade, apesar do reconhecimento, eu estive em alguns poucos momentos com ela. Mas é pelo que ela simboliza para o Brasil, para a música popular brasileira, como uma mulher revolucionária", explicou.

"É duro, porque hoje já tivemos o falecimento do deputado David Miranda. Para nós, são perdas de pessoas que têm uma sensibilidade, uma qualidade. E a Rita Lee, especialmente, por tudo que ela representa", explicou Menezes. Miranda foi o primeiro homossexual a ser parte da Câmara dos Deputados do RJ e estava internado na UTI por conta de uma infecção gastrointestinal.

"Eu mesma, sinceramente, durante muito tempo na minha vida, na construção da minha vida, além de ser ligada naturalmente na música, também pela referência. A gente vê as coisas que ela construiu, ela e o [marido] Roberto de Carvalho. É um momento duro, receber essa notícia", lamentou. Veja vídeo: