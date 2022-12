MC Livinho leva presentes para crianças de sua comunidade em São Paulo

MC Livinho se veste de astronauta para surpreender as crianças do Jardim Peri, na zona norte de São Paulo

O cantor MC Livinho levou a alegria para as crianças de sua comunidade no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo, na época do Natal. Nesta semana, o artista foi até o local para distribuir presentes.

Inclusive, ele usou uma roupa de astronauta para surpreender as crianças após a sua música viralizar entre os astronautas da NASA. "Aqui é a minha quebrada, estou sempre aqui e procuro trazer pro meu trabalho essa referência, porque foi daqui que nasci e fui criado. Acho importante a criançada ter esperança e força de vontade como eu tive em buscar pelos meus sonhos", contou o artista.

Livinho também mostrou o seu novo clipe para as crianças presenteadas. Ele acaba de lançar o trap Vida Útil, que teve o clipe gravado na comunidade e com a história que mostra um astronauta que foi visitar o local. "O clipe tem a estética de um astronauta que procura vida naquilo que não se pode ver. Você em um universo de possibilidades, o que poderia fazer para deixar um legado para humanidade?", disse ele.

Fotos: Eduardo Saraiva