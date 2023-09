MC Daniel lança clipe com Mel Maia e posa em cartaz com foto da ex

Após término, MC Daniel lança clipe com Mel Maia e cartaz com rosto da atriz rouba a cena

O cantor MC Daniel lançou seu novo clipe, Grana, Dinheiro e Fama, estrelado com a ex-namorada, a atriz Mel Maia. Nesta quarta-feira, 13, o funkeiro promoveu a novidade em um cinema de um shopping de luxo, em São Paulo.

Após algumas semanas do último término com a artista, MC Daniel surgiu sorridente no evento e posou em frente ao cartaz, no qual apareceu ele ao lado de Mel Maia. A arte com a imagem dos dois foi destaque no lugar.

O clipe Grana, Dinheiro e Fama foi inspirado no filme Sr. e Sra. Smith, estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie, em 2005.

É bom lembrar que o cantor iniciou o namoro com a atriz global, que estava no ar em Vai Na Fé, no final do ano passado. Após confirmar o fim do relacionamento, depois de gravarem o clipe nos EUA e curtirem juntinhos a viagem, MC Daniel negou ter traído a ex.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Um dia após confirmar término, MC Daniel nega traição

Logo após seu término de namoro com Mel Maia, MC Daniel foi convidado a participar do PodDelas. Em conversa com as apresentadoras Boo Unzueta e Tata Estaniecki, o funkeiro relembrou os boatos de traição e negou todos os rumores. "Eu não sou capaz de trair ninguém", afirmou.

"Eu fui criado de uma forma que isso para mim é falta de caráter. Eu ficava bravo quando saia algo do tipo: 'Daniel fez algo'. Me incomodava mentiras que feriam minha honra como homem, minha educação. Quem sou eu para minha família, meus amigos. Se eu tenho um relacionamento ou não, eu acho isso muito errado. Uma pessoa que é capaz de trair uma pessoa que dorme junto, é capaz de trair qualquer pessoa", confessou.

O artista perguntou às entrevistadoras se quem ama é capaz de trair. "Falta de caráter", disparou. "Relacionamento é um bagulho muito doido. Relacionamento é uma escolha diária. Você vai escolher amar aquela pessoa. A paixão dura de um à dois anos. O amor é uma escolha. Você escolhe amar aquela pessoa, aceitar os defeitos daquela pessoa. Ceder."