Mauricio Manieri revela previsão de vidente para se casar: 'Fiquei espantado'

Mauricio Manieri revela o que ouviu de vidente que disse para se casar ou iria perder tudo o que conquistou

O cantor Mauricio Manieri é o convidado do programa The Noite, do SBT, desta terça-feira, 1º, relembra uma história sobre o seu casamento com Iza Stein. Na entrevista, ele contou que se casou com ela após a previsão de um tarólogo/vidente, que o orientou a se casar ou ele poderia perder tudo o que conquistou.

“Eu ia pedir a Iza em casamento e a levei em Miami para fazer isso. A levei a um restaurante italiano e deu uma treta entre a gente. Aí falei ‘não vou casar com essa mulher’. Saímos do restaurante, ela foi fazer umas compras e eu fiquei ali na frente da loja. Eu tinha visto, do meu lado direito um senhor, mendigo, sentado ali do lado da calçada", disse ele, citando o homem que era o tarólogo/vidente.

“Ele pegou o baralho, embaralhou, eu escolhi sete cartas. Aí ele falou ‘escolhe uma, Agora, vira’. Saiu uma moça. Ele falou ‘essa moça é aquela mulher com quem você brigou agora’. Fiquei meio espantado. Ele falou ‘o passado já passou e você vai casar com essa moça daqui seis meses, vai ter um filho com ela, vai ser um menino. Só que, caso você não se case com ela, você vai perder tudo, vai ficar pobre, perder todo seu sucesso, está entendendo?’. Falei tá bom’. Saí dali, já grudei na Iza", relembrou. Hoje em dia, os dois são pais de Marco, de 11 anos.

Além disso, Mauricio Manieri ainda relembrou o susto de quando sofreu um infarto e foi internado às pressas. “É uma coisa já familiar. Já tinha tido problemas na família, meu irmão. Foi realmente grave e um momento que eu pude refletir várias situações da minha vida. No limite de perder sua vida você analisa as coisas de uma forma melhor", disse ele.

A entrevista com o cantor será exibida nesta terça-feira, 1º, na madrugada do SBT.

Mauricio Manieri falou sobre o infarto no Domingão do Faustão

Em 2021, no Domingão do Faustão, Mauricio Manieri relembrou o infarto que sofreu no ano passado e falou das dificuldades que enfrentou nesse momento tão conturbado.

"É difícil quando você tem a perspectiva da perda da vida. Quando fiquei solitário com o médico no hospital, pedi a Deus para me deixar vivo para poder cuidar do meu filho. Sou muito apaixonado por ele e por minha mulher, Izabelle Stein. A recuperação foi difícil, foi bem devagarinho. Como disse um amigo meu, que é médico: a saúde vai embora a cavalo e volta a pé", disse.

O músico ainda ressaltou o apoio incansável da esposa, que não saiu do seu lado no hospital. "Minha mulher foi maravilhosa, um anjo. Meu porto seguro, tenho muito amor por ela. A gente percebe o amor nesse momento. Ela ficou comigo na UTI, rezando por mim. Meus fã-clubes, meu público também foram maravilhosos. Fizeram grupos de oração e o carinho que recebi das pessoas foi emocionante. Só posso agradecer a Deus por ter essas pessoas na minha vida", agradeceu o famoso.