Marília Mendonça vira premiação no mundo sertanejo; relembre conquistas da cantora

Família de Marília Mendonça idealizou premiação como forma de eternizar o legado da Rainha da Sofrência

Eterna Rainha da Sofrência, a cantora Marília Mendonça (1995-2021) receberá mais uma grande homenagem envolvendo seu nome. A artista, que já venceu diversos prêmios, agora dará nome a uma premiação de música sertaneja, que deve acontecer no segundo semestre deste ano.

Intitulado Prêmio Marília Mendonça, o evento contará com os maiores nomes da música sertaneja e será dividido em 18 categorias, sendo elas: Produtor Musical; Revelação; Compositor; Artista Solo Masculino; Artista Solo Feminino; Dupla Masculina; Dupla Feminina; Música do Ano; Hit do Ano; Instrumentista; Show do Ano; Álbum do Ano; Clipe; Projeto Audiovisual; Música Clássica Sertaneja; Artista Clássico Sertanejo; Profissional Sertanejo; e Rodeio/Feira Agropecuária do Ano.

A premiação deve acontecer em Goiânia e chega como outra forma para "eternizar o nome de Marília", segundo a agência Mynd, organizadora do evento ao lado da família da artista, que foi a idealizadora do evento, que chega cerca de dois anos após a morte da cantora, em novembro de 2021 após não sobreviver a um acidente de avião.

"O prêmio Marília Mendonça é uma extensão do legado de Marília e mais uma forma de tê-la presente para além das músicas. A música sertaneja merece essa premiação e visibilidade e ter o nome de Marília nele deixa a família muito feliz, já que é nosso dever dar continuidade ao movimento que ela se dedicou tanto", afirmou a mãe da artista, Dona Ruth, no comunicado.

Marília Mendonça foi uma das grandes precurssoras do feminejo no Brasil e se tornou um ícone e inspiração no ritmo em alguns anos de carreira. A artista já venceu diversos prêmios como Troféu Imprensa de Revelação (2017), Troféu Imprensa de Melhor Cantora (2018), Prêmio Multishow de Música Brasileira (2018, 2019, 2020 e 2021) e Meus Prêmios Nick de Live do Ano (2020).

No ano de 2019, a artista deu um passo na carreira internacional e ganhou um prêmio no Grammy Latino. Marília venceu a categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja na edição, por seu trabalho com o disco Todos os Cantos. Apesar de ter ganho nesta edição, ela concorreu em outros anos e, em 2022, recebeu uma homenagem no evento.